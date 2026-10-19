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Zonguldak'ta emekli öğretmen Hülya Uzungüngör 40 yıl çalıştığı okuldan uğurlandı

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Zonguldak'ta emekli öğretmen Hülya Uzungüngör 40 yıl çalıştığı okuldan uğurlandı
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Zonguldak'ta emekliye ayrılan öğretmen Hülya Uzungüngör (65), 40 yıl görev yaptığı Bahçelievler İlkokulu'ndan meslektaşları ve öğrencileri tarafından pasta ve çiçeklerle uğurlandı. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, meslektaşları, veliler ve öğrenciler katıldı.

ZONGULDAK'ta emekliye ayrılan öğretmen Hülya Uzungüngör (65), 40 yıl görev yaptığı ilkokuldan, meslektaşları öğrencileri tarafından pasta ve çiçeklerle uğurlandı.

Bahçelievler İlkokulu'nda 40 yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan öğretmen Hülya Uzungüngör için veda programı düzenlendi. Okuldaki programa İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, Okul Müdürü Ferit Karadayı, emekli mesai arkadaşları, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı. 44 yıllık meslek hayatının 40 yılını aynı okulda geçiren ve yüzlerce öğrenci yetiştiren Uzungüngör, meslektaşları ve öğrencileriyle bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı programda Uzungüngör'ün eğitim hayatına sunduğu katkılar ve öğrencileriyle biriktirdiği anılar ön plana çıktı. Törende Hülya Uzungüngör, üzerinde fotoğrafının bulunduğu pastayı kesti, verilen çiçek için teşekkür ederek meslektaşları ve öğrencileriyle vedalaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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