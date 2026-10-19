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Endüstri Mühendisi Çebi birinci sınıf tomruk oranının yüzde 25'e çıktığını belirtti

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Endüstri Mühendisi Çebi birinci sınıf tomruk oranının yüzde 25'e çıktığını belirtti
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Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi konferansında Davut Çebi, birinci sınıf tomruk oranının eğitim, saha uygulaması ve kontrollerle yaklaşık yüzde 25'e yükseldiğini belirtti. Çebi, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğündeki standardizasyon çalışmalarını anlattı.

DÜZCE(İHA) – Orman Endüstri Mühendisi Davut Çebi, geçmiş yıllarda düşük seviyelerde bulunan birinci sınıf tomruk oranının düzenli eğitimler, saha uygulamaları ve kontroller sayesinde yaklaşık yüzde 25 seviyelerine yükseldiğini belirtti.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından düzenlenen "Orman Ürünleri Standardizasyonu ve Depolama" başlıklı konferans, Orman Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa; Orman Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Yılmaz Türk ve Doç. Dr. Halil İbrahim Şahin, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katılım sağlarken, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Orman Mühendisi Eyüp Ünaldı ile Orman Endüstri Mühendisi Davut Çebi konuşmacı olarak programda yer aldı.

Orman ürünlerinin üretiminden sınıflandırılmasına, pazarlanmasından depolanmasına kadar geçen süreçlere ilişkin bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı konferansta konuşan Eyüp Ünaldı, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen üretim ve pazarlama faaliyetlerinin yasal dayanakları hakkında bilgi verdi. Orman ürünlerinin üretim, ölçüm, sınıflandırma ve satış süreçlerinin ilgili yönetmelik ve tebliğler doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Ünaldı, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünün son 10 yıllık üretim ve satış verilerini de katılımcılarla paylaştı. Bölge Müdürlüğünün üretim ve pazarlama faaliyetlerinde kayın, göknar ve çam gibi ağaç türlerinin önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Ünaldı, ürünlerin piyasa talepleri doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Programın diğer konuşmacısı Orman Endüstri Mühendisi Davut Çebi ise orman ürünlerinin standardizasyonu, yuvarlak odunun kalite özellikleri ve sınıflandırma kriterleri hakkında teknik bilgiler paylaştı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünde yürütülen standardizasyon çalışmalarına değinen Çebi, geçmiş yıllarda düşük seviyelerde bulunan birinci sınıf tomruk oranının düzenli eğitimler, saha uygulamaları ve kontroller sayesinde yaklaşık yüzde 25 seviyelerine yükseldiğini belirtti. Sunumunun devamında yuvarlak odunların fiziksel ve mekanik özellikleri üzerinde duran Çebi, ağaç malzemelerde görülen kusurların oluşum nedenlerini ve standardizasyon süreçlerine etkilerini ele aldı.

Program, konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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