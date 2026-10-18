Zonguldak'ta son 24 saatte 150 kilogramı aşan yağışta ciddi can kaybı yok

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, su baskını nedeniyle zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, "Bugün geceden itibaren fırtına ve yağışın etkisi altındaki Zonguldak'ta, en çok Kilimli ilçesi olmak üzere merkez, Kilimli, Kozlu ve Ereğli'de son 24 saatte 150 kilogramın üzerinde yağış düştü. Çok şükür, şu anda ciddi bir can kaybı ve yaralanma yok. Öncelikle vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Tüm uyarı ve ikazlara titizlikle uyuluyor. Bu sayede şehirlerimizde araç trafiği ve insan yoğunluğu azaldı. Bunu şunun için söylüyorum; en son Ereğli'de bir kaya düşmesi oldu. Özellikle heyelan, kaya düşmesi ve taşkın riski bulunan, taşkına maruz kalabilecek yerlerle ilgili vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Bu bölgelere yaklaşılmaması ve mümkün olduğu kadar hareketliliğin kısıtlanması çok önemli. Bütün ekiplerimiz, Devlet Su İşleri, belediyelerimiz, Karayollarımız, jandarmamız, emniyetimiz ve AFAD'ımız başta olmak üzere herkes görev başında. Geceden itibaren bütün makineler sahaya dağıtılmış durumda. Taşkın yaşanabilecek, daha önce taşkına maruz kalan ve sıkıntı yaşanan yerlerde tedbirlerimizi aldık" dedi.

'BÜTÜN EKİPLERİMİZ HAZIR BEKLİYOR'

Vali Hacıbektaşoğlu, yağışın önümüzdeki saatlerde etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirterek, "Bütün ekiplerimiz hazır bekliyor. Müdahale edilmesi gereken yerlere müdahale ediliyor. 112'ye gelen ihbarlar da var. Ancak ciddi bir mahsur kalma durumu söz konusu değil. Bazı yollarda su birikintileri ve su seviyesinin yükseldiği bölgeler var. Can güvenliği açısından ciddi bir vaka yok. Çok şükür, yağışın önümüzdeki saatlerde etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Yağış kütlesi doğuya doğru hareket ediyor. Şu an itibarıyla gelişmeleri takip ediyoruz. Hasar oluşan yerlerde ekiplerimiz tespit çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezlerinde, köy yollarında ve dere yataklarında irili ufaklı taşkınlar ve heyelanlar meydana geldi. Bu bölgelerde temizleme ve iyileştirme çalışmaları başlayacak. Şu anda Elvanpazarcık'tayız. Burada da incelemelerde bulunduk. Burada mevcut kapalı kesit dere ıslahı yeterli gelmeyince dere taştı ve su, yoldan mahalleye ve iş yerlerine yayılarak zarara neden oldu. Şimdi Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz ve şube müdürümüz burada inceleme yapacak. Projelendirme çalışmaları gerçekleştirilecek. İleriye dönük olarak bu bölgeler, uzun dönem debileri dikkate alınarak yeniden hesaplanacak ve gerekli düzenlemeler yapılacak" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN RİSKLİ İLLERİNDEN BİRİYİZ'

Zonguldak'ın heyelan ve taşkın riski açısından Türkiye'nin en riskli illerinden biri olduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Biz, heyelan ve taşkın riski bakımından Türkiye'nin en riskli illerinden biriyiz. Bunun farkındayız ve bütün kurumlarımızla buna göre çalışıyoruz. Son 3-4 yıldır çok ciddi taşkın koruma yapıları, tersip bentleri ve taşkın koruma duvarları yapıldı. Derelerde ıslah çalışmaları gerçekleştirildi. Kara yolu ve demir yolu geçitlerinin menfez kesitlerinin tamamı gözden geçirildi. Belediyelerin altyapılarıyla ilgili çalışmalar da projelendiriliyor. Bütün toplantılarımızda ve konuşmalarımızda bunları paylaşıyor, takip ediyoruz. Bu konuları ihmal etmeyeceğiz. Çok büyük yatırımlar yapıldı, çok önemli çalışmalar gerçekleştirildi ve bunların faydasını görüyoruz. Her etkili yağışta yapılan çalışmaların ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hiçbir şeyi atlamadan, tespit ettiğimiz eksiklikleri ve aksaklıkları gidererek kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı hazırlayacağız. Bu yağış ve taşkın sonrasında da aynı çalışmaları yapacağız. Hiçbir şeyi ihmal etmeden, imkanlarımızı zorlayarak sorunları gidereceğiz inşallah. Tekrar geçmiş olsun. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı