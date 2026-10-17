Zonguldak'ta metruk binanın bir bölümü yağış nedeniyle çöktü

Zonguldak'ta metruk binanın bir bölümü yağış nedeniyle çöktüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'taki metruk binanın bir bölümü, yağışların etkisiyle çöktü. İhbar üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak şerit çekti; binanın alt kısmındaki istinat duvarlarında da çatlaklar tespit edildi.
Zonguldak'ta metruk binada meydana gelen kısmi çökme nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı.
Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'taki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak şerit çekti.
Kontrollerde, binanın alt kısmındaki istinat duvarlarında da çatlaklar olduğu tespit edildi.
Kaynak: AA