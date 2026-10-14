Haberler

Zonguldak İl Ambulans Servisi'nin yeni başhekimi Dr. Burhan Çelik oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak İl Ambulans Servisi'nin yeni başhekimi Dr. Burhan Çelik oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak İl Ambulans Servisi Başhekimliğine, Dr. Abdulkadir Özdemir'in Nevşehir'e atanmasının ardından Dr. Burhan Çelik getirildi. Sağlık çalışanları, yeni görevinde başarı dilemek için Çelik'e hayırlı olsun ziyareti yaptı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği görevini yürüten Dr. Abdulkadir Özdemir'in Nevşehir'e atanmasının ardından, başhekimlik görevine Dr. Burhan Çelik atandı.

Dr. Burhan Çelik'e ilk hayırlı olsun ziyaretini Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ile Acil ve Afetler Biriminde görev yapan yöneticiler ve sağlık çalışanları gerçekleştirdi. Ziyarete Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu, Uzman İbrahim Tarakçı ve birimde görev yapan sağlık çalışanları katıldı. Heyet, Dr. Burhan Çelik'e yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 90 sitede yayınlandı.
Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi

Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta Hoffenheim maçında kritik eksik

Vlahovic için resmi açıklama geldi
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde

AK Parti rozeti takan Tugay'dan İzmirliye "Oh" dedirtecek müjde
Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde hatırlatması

Halk TV'ye kayyum kararına tepki! Mansur Yavaş'tan 28. madde çıkışı
Aston Villa maçına saatler kala Archie Brown'dan sürpriz transfer açıklaması

Dev maça saatler kala Archie Brown'dan sürpriz transfer açıklaması
İki şüpheli de 19 yaşında! Evden bunlar çıktı, kalaşnikof bile var

İki şüpheli de 19 yaşında! Evden bunlar çıktı, kalaşnikof bile var
Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı kamerada! Soğukkanlılığı buz kestirdi

Yazıhaneye girdi, ateş etti, çıktı gitti! Soğukkanlılığı buz kestirdi
Beşiktaş'ta maç öncesi Vlahovic şoku! Serum bağlandı

Eyvahlar olsun! Vlahovic'e serum bağlandı