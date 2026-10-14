Zonguldak İl Ambulans Servisi'nin yeni başhekimi Dr. Burhan Çelik oldu

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Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği görevini yürüten Dr. Abdulkadir Özdemir'in Nevşehir'e atanmasının ardından, başhekimlik görevine Dr. Burhan Çelik atandı.

Dr. Burhan Çelik'e ilk hayırlı olsun ziyaretini Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ile Acil ve Afetler Biriminde görev yapan yöneticiler ve sağlık çalışanları gerçekleştirdi. Ziyarete Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu, Uzman İbrahim Tarakçı ve birimde görev yapan sağlık çalışanları katıldı. Heyet, Dr. Burhan Çelik'e yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı