Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Zonguldak'ta konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değinerek, "Özellikle de sporun birleştirici, iyileştirici gücüne inanıyoruz. Bu nedenle de pek çok spor faaliyetiyle gençlerimizin kaynaşmasına imkan sağlayacak projeleri gerçekleştiriyoruz. Daha önce Cudi Dağı'nda roket sesleri varken şimdi raket sesleri var." dedi.

Programı kapsamında Zonguldak'a gelen Bakan Bak, bir otelde kent protokolüyle toplantı gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti teşkilatının sahada vatandaşla her zaman yüz yüze siyaset yaptığını, hizmet ve eser siyasetini bu şekilde gerçekleştirdiğini söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecinin başarılı olması için il ve ilçelerde vatandaşla yüz yüze görüşerek ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlatan Bak, "40-45 yıllık terör sorunundan çıkarak geleceğe güvenle yürümek açısından da önemli bir proje. Özellikle de sporun birleştirici, iyileştirici gücüne inanıyoruz. Bu nedenle de pek çok spor faaliyetiyle gençlerimizin kaynaşmasına imkan sağlayacak projeleri gerçekleştiriyoruz. Daha önce Cudi Dağı'nda roket sesleri varken şimdi raket sesleri var. Yani orada spor aktiviteleri var. Şırnak'ta, Hakkari'de, Diyarbakır'da, Van'da her yerde spor faaliyetleriyle sahadayız. Gençlerimize dokunuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğuna işaret eden Bak, "Hemen kuzeyimizde Rusya-Ukrayna krizi var. Savaş devam ediyor. Yine İsrail ve ABD-İran savaşı ile Hürmüz Boğazı'ndaki sorunlara baktığımız zaman da gerçekten dünyada çok ciddi jeopolitik sorunlar var." dedi.

Bakan Bak, tüm sorunların karşısında Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada önemli bir ülke olduğunu ve özellikle savunma alanında yapılan yatırımlarla yıldız gibi parladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bütün bu gücümüzü teşkilatlarımızdan, milletimizden alıyoruz. Bütün bunların arkasında milletimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi her şeye millet karar veriyor. Milletin dışında hiçbir gücü tanımıyoruz. Daha önceki yapılan süreçlere baktığınız zaman da o yüzden tek yetki sahibi, tek bu işin kararını veren millet. Biz de hep millete gidiyoruz. Türkiye Buluşmaları çerçevesinde de hep vatandaşlarımıza, milletimize gidiyoruz. Esnafın, emeklinin, vatandaşın sorununu, gençlerin sorunlarını dinleyerek onları ilgili kurullarda değerlendirerek, ilgili yerlere ileterek yatırımları gerçekleştiriyoruz."

"Devletimiz her zaman öğrencimizin, gencimizin yanında"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin dört bir yanında önemli spor tesisleri ve spor yatırımları yaptıklarını anlatarak, "Modern stadyumlar, modern kapalı yüzme havuzları, modern kapalı spor salonları, atletizm pistleri, futbol sahaları, köylere kadar, mahallelere kadar halı sahalar, okulların bahçelerine yapılan spor salonları başta olmak üzere pek çok yatırımımız ortada. Türkiye dünyada eşi benzeri olmayan öğrenci barınma sistemini yönetiyor. Kredi Yurtlar Kurumu çerçevesinde 880'e yakın yurdumuzda 1 milyon öğrencimizi misafir ediyoruz. Sadece aldığımız ücret 1300-1500 lira. Bunun karşılığında da öğrencimiz modern tesislerde konaklıyor, kahvaltısını ve akşam yemeğini ücretsiz alıyor." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlerin önemli sorunlarıyla ilgilendiğini anlatan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten gençlere verdiği önem çerçevesinde de baktığımızda kredi ve burs sürecini başlattık. Bizden yaklaşık 650 bin öğrenci burs alıyor. 850 bin öğrenci de kredi alıyor. Bize başvuran herkese kredi veriyoruz. Burs çıkmasa da kredisini alıyor. Kredi de bunun faizini kaldırdık. Dolayısıyla öğrenci okulu bitirdikten 2 yıl sonra ödemeye başlıyor, işe başlamışsa. İşe başlamamışsa dilekçe veriyor, erteletiyor. Dolayısıyla devletimiz her zaman öğrencimizin, gencimizin yanında." diye konuştu.

Bakan Bak, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çerçevesinde de Türkiye'nin dört bir yanına yaklaşık 700 olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzu yapıldığını aktararak, 150 havuzun inşaatının devam ettiğini, 150'sinin de projesinin yapıldığını, bunların tamamlanmasının ardından 1000 yüzme havuzuna ulaşacaklarını kaydetti.

Bu yatırımların hayata geçmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesinin önem taşıdığını dile getiren Bak, "Uluslararası pek çok organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Formula 1, 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca Türkiye'de yapılacak. Bu çok önemli. Spor turizmi açısından da çok önemli bir süreç. Yine 2027 Avrupa Oyunlarını İstanbul'da gerçekleştireceğiz. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz." dedi.

"Gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zonguldak'ta yürütülen projelere değinerek, hem Zonguldakspor hem de amatör kulüplere hizmet etmek üzere Kilimli çıkışında sahalar ve tesisler yapacaklarını söyledi.

Zonguldak'ın ilçelerinde yapılacak havuz, öğrenci yurdu, güreş sahası projeleri hakkında bilgi veren Bak, "Gençlerimizin spor yapmasını, sosyalleşmesini istiyoruz. Gençlerimizi tehdit eden başta dijital bağımlılık ve uyuşturucu olmak üzere kötü alışkanlıktan, içkiden, kumardan uzak tutmak için sporun birleştirici gücünü etkin şekilde kullanmak istiyoruz. O yüzden amatör spor kulüplerimize de destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bak, Zonguldak'a güzel bir stadyum kazandırmak istediklerini belirterek, "Arkadaşlarımızla onun çalışmasını yapacağız. Zonguldakspor'u destekleyen bir kitle var. 3. Lig'de olmasına rağmen 8-10 bin kişiye oynayan bir takım. Onlara da buradaki bütün takımlara da başarılar diliyoruz." dedi.

Türkiye'nin artık dünyada savunma sanayisinde söz sahibi, kendine yetebilen bir ülke olduğuna dikkati çeken Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun arkasında da Milli Teknoloji Hamlesi var. Milli Enerji Hamlesi var. Cumhurbaşkanımızın çizdiği liderlik çerçevesinde de millete hizmet aşkı var. Her yerde eserler, hizmet var. Bunları yapmaya devam ediyoruz. Kim ne derse desin, ne söylerse söylesin AK Parti, Cumhur İttifakı ile hem Terörsüz Türkiye çerçevesinde hem de millete hizmet yolunda çalışmaya devam edecek. Hepimiz her zaman sahadayız, sahada olmaya devam edeceğiz. Vatandaşla hep iç içeyiz çünkü her zaman karar verici millet, milletin dediği oluyor. Dolayısıyla da Türkiye Buluşmaları çerçevesinde de biz yine talepleri yerine getireceğiz."

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan'ın da konuşma yaptığı programda Bakan Bak, partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

Programa, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Sekreteri Sena İpşirli, önceki dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan ile önceki dönem AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık da katıldı.

Daha sonra Zonguldak Valiliğini ziyaret eden Bakan Bak, şeref defterini imzaladı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Bak, partinin 3 Kademe Teşkilat Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: AA