Zonguldak Ereğli'de eski sevgilisinin evine ateş açtığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Zonguldak Ereğli'de eski sevgilisinin evine ateş açtığı iddia edilen zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde eski kız arkadaşının evine silahla ateş açtığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. Evin camları kırılırken olayda yaralanan olmadı; şüphelinin kullandığı silahı dereye attığı tespit edilerek arama başlatıldı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde eski kız arkadaşının evine silahla ateş açtığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan A.O.U, eski kız arkadaşının Karga Mahallesi'ndeki evine giderek silahla ateş açtı.
Evin camları kırılırken, olayda yaralanan olmadı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan belediyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen şüphelinin olayın ardından kullandığı silahı dereye attığının tespit edilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.