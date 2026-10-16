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Zonguldak'ta çamurla dolan Gökgöl Mağarası geçici olarak ziyarete kapatıldı

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Zonguldak'ta çamurla dolan Gökgöl Mağarası geçici olarak ziyarete kapatıldı
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Zonguldak'ta iki gündür etkili olan sağanak sonrası içindeki derenin yükselmesiyle çamur ve suyla dolan Gökgöl Mağarası, geçici olarak ziyarete kapatıldı. Yaklaşık 3 bin 350 metre uzunluğundaki mağaranın ziyaretçi yürüyüş yolları su ve balçıkla kaplandı. Temizlik çalışmalarının ardından mağara yeniden ziyarete açılacak.

Zonguldak'ta etkili olan sağanak sonrası içindeki derenin yükselmesi sonucu çamur ve suyla dolan Gökgöl Mağarası, geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Galeri, sarkıt, dikit, sütun ve travertenleriyle ilgi gören, milyonlarca yıllık mercan fosilleri ve son dönemde keşfedilen kabuklu türüyle bilimsel çalışmalara da konu olan Gökgöl Mağarası, kentte iki gündür etkili olan sağanaktan olumsuz etkilendi.

Yaklaşık 3 bin 350 metre uzunluğuyla Türkiye'nin 10'uncu, Zonguldak'ın ise 2'nci en uzun mağarası olan 350 milyon yıllık mağaranın içerisinden geçen derenin yükselmesi sonucu ziyaretçi yürüyüş yolları su ve balçıkla kaplandı.

Bunun üzerine mağara geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından mağara yeniden ziyarete açılacak.

Kaynak: AA
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