Zonguldak'ta istinat duvarı çöktü! Park halindeki 2 araç toprak altında kaldı, apartman tahliye edildi

Zonguldak'ta istinat duvarı çöktü! Park halindeki 2 araç toprak altında kaldı, apartman tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde etkili olan yağışların ardından lojmanlara ait istinat duvarı çöktü. Toprak ve ağaç parçaları park halindeki 2 aracın üzerine yığılırken, yaklaşık 50 kişinin yaşadığı apartmanın sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Olayda can kaybı yaşanmadı.
- Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde lojmana ait istinat duvarı, yağışlar sonrası çöktü.
- Heyelan sonrası park halindeki 2 araç toprak ve ağaç parçaları altında kaldı.
- Olayda can kaybı yaşanmazken, apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde yağışlar sonrası lojmana ait istinat duvarı çöktü. Heyelan sonrası park halindeki iki araç toprak altında kaldı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki lojmanlara ait istinat duvarında göçük meydana geldi.
TOPRAK VE AĞAÇLAR ARAÇLARIN ÜZERİNE YIĞILDI
Beton bloğun kaymasıyla birlikte toprak ve ağaç parçaları park halindeki 2 aracın üzerine yığıldı. Gürültüyü duyan apartman sakinleri ise telaşla sokağa koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri bölgede inceleme başlatırken apartman sakinleri de tedbir amacıyla tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, zabıta ve itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.
EV SALLANDI, YIKILACAK GİBİ OLDU
Olay anını anlatan apartman sakini Emre Palabaş, "Çocuklarla salonda oturuyorduk. Bir anda büyük bir ses duyduk. Ev sallandı yıkılacak gibi oldu. İstinat duvarı göçmüş. Arabalar altında kalmış. Şu an can kaybı yok. Heyelana ilişkin ses veya hareket de yok. Apartmanda yaklaşık 50 kişi yaşıyorduk" dedi.
Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.