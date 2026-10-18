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Zonguldak'ta Ereğli-Alaplı yolu sağanakta düşen kaya nedeniyle tek yönde kapandı

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Zonguldak'ta Ereğli-Alaplı yolu sağanakta düşen kaya nedeniyle tek yönde kapandı
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Zonguldak'taki Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolunda sağanak sonucu tersaneler bölgesindeki yamaçtan kopan büyük kaya parçası ana yola düştü. Polis, Karadeniz Ereğli yönüne geliş güzergahını tek yönde kapatırken ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.

Zonguldak'taki Karadeniz Ereğli- Alaplı kara yolu, yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle tek yönde ulaşıma kapatıldı.

Kentte etkili olan sağanak sonucu tersaneler bölgesindeki yamaçtan kopan büyük kaya parçası ana yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, Karadeniz Ereğli yönüne geliş güzergahını ulaşıma kapattı.

Ulaşım, alternatif yoldan sağlanırken Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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