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Zonguldak'ta sağanak denizi kahverengiye çevirdi, eğitime 2 gün ara verildi

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Zonguldak'ta sağanak denizi kahverengiye çevirdi, eğitime 2 gün ara verildi
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Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli sağanağın ardından derelerin taşıdığı alüvyon, Zonguldak Limanı'na ulaşarak deniz suyunun kahverengiye dönmesine neden oldu. Kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime dün ve bugün olmak üzere 2 gün ara verildi.

ZONGULDAK'ta etkili olan kuvvetli sağanağın ardından derelerin taşıdığı alüvyon nedeniyle denizin rengi değişti. Liman içerisinde su birikintileri oluştu.

Kentte dün başlayan ve gece boyunca aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli sağanak, kent merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Yol ve kaldırımlar suyla kaplanırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde eğitime dün ve bugün olmak üzere 2 gün ara verildi.

Sağanağın ardından yüksek kesimlerden derelere karışan toprak ve alüvyon, akıntıyla birlikte Zonguldak Limanı'na taşındı. Derelerin denize döküldüğü bölgelerde suyun kahverengiye dönüştüğü görüldü. Liman içerisinde yoğun çamurlu su birikimi oluşurken, deniz yüzeyindeki renk değişimi dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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