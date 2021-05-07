Eskişehir Haberleri

Eskişehir - Bugün
Son dakika kültür sanat: Tarihi evlerin ortasındaki "modern müze"nin Avrupa'da yılın müzesi özel ödülünü kazanması sevindirdi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tarihi evlerin arasında inşa edilen Odunpazarı Modern Müzesi'nin (OMM), Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından 2021 yılı için "Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü"ne layık görülmesi kentte de sevinçle karşılandı.
Eskişehir - Bugün
Eskişehir'de "insan ticareti, fuhşa teşvik" gibi suçları işledikleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda yakalanan insan ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir - Bugün
Hentbolda Erkekler Süper Ligi'ne yükselen 2 takım belli oldu
Hentbol Erkekler 1. Lig'de şampiyon olan Eskişehir Ormanspor ile ligi 2. sırada bitiren Yeni Mamak Gençlik Spor, Erkekler Süper Lig'e yükseldi.
Eskişehir - Bugün
Son dakika haber! ESKİŞEHİR - 20 yıllık polis memuru, çocukların gönlüne gölge oyunuyla ulaşıyor
Eskişehir - Bugün
Son dakika! Halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı
Eskişehir - Bugün
Eskişehir İftar ve Sahur vakti! 7-8 Mayıs (Cuma-Cumartesi) Eskişehir sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2021 Eskişehir imsakiye!
Eskişehir - Dün
AK Parti'li Avcı ve Günay salgın döneminde sağlanan devlet desteklerini anlattı
AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yapılan devlet desteklerine ilişkin açıklamalarda bulundular.
Eskişehir - Dün
Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Ford Otosan'a 3 ödül
Son dakika haberler: Ford Otosan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında gerçekleştirilen "Güçlü İletişim, Güvenli İşyeri İyi Uygulama Yarışması" ödül programında hem Kocaeli hem de Eskişehir Fabrikaları ile 3 ayrı dalda 3 ödül birden almaya hak kazandı.
Eskişehir - Dün
ESKİŞEHİR - 2021 "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında özel anma programı düzenlendi
Eskişehir - Dün
Bursa ve çevre iller "tam kapanma"nın birinci haftasında günü sakin geçiriyor
Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da başlayan "tam kapanma" sürecinin birinci haftasında sakinlik yaşanıyor.
Eskişehir - Dün
Türkiye'de 2 binden fazla hasta takibe alındı! İşte koronavirüsü atlatanları bekleyen yeni tehlike
Eskişehir - Dün
Eskişehir'de park halindeki otomobilleri çalıp araçlara zarar verdikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de park halindeki 3 ayrı otomobili çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polisin düzenlendiği operasyonda gözaltına alındı.
Eskişehir - Dün
Gönüller yapmaya geldiği dünyanın ilahi aşkı arayan yolcusu: Yunus Emre
Yunus Emre, her yıl mayıs ayı başında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki türbesinde Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle anılıyor.
Eskişehir - Dün
Gönül Dağı'nın Seyfettin'i izleyicilerin gözbebeği oldu
"SEYFETTİN BİRAZ PATAVATSIZ… AKLINA GELENİ SÖYLÜYOR…" Belediye Başkanı Münir beyin şoförlüğünü, yardımcılığını yapan Seyfettin'in, kendisini tamamiyle işine adamışsaf bir Anadolu genci olduğunu belirten Sercan İnceer, canlandırdığı karakteri şöyle özetliyor: "Seyfettin, Münir Başkana, Gedelli halkına çok bağlı bir genç... Babasını küçük yaşta kaybetmiş ve Münir başkanı babasının yerine koymuş. İşi konusunda çok hassas, belirli kuralları ve prensipleri var. Onların dışına pek çıkamıyor. Bir taraftan da meraklı ve heyecanlı bir karakter…Tabii böyle olunca karakteri gereği biraz da patavatsız… Aklına geleni söylüyor, herhangi bir filtreden geçirmeden…" "GÖNÜL DAĞI GENÇ MUCİTLERİ MOTİVE ETTİ" Gönül Dağı'nın, ekranlarda yer alan diğer dizilerden farklı olarak icadlar yapan gençlerin öyküsünü anlatarak ülkemizde gizli kalmışmucitleri motive ettiğini kaydeden İnceer şunları söylüyor: "İcatlar, dizinin temelini oluşturan ana ögelerden biri ve bence çok anlamlı… Aslında sosyal medyadan da takip ettiğim kadarıyla diziden etkilenen birçok genç mucit var. Yine birçok gencimizin de bu konuda kendilerine güvenlerinin arttığını ve motive olduklarını gözlemledik…. Gönül Dağı'nı diğer dizilerden ayıran ve seyirci sayısının her hafta katlanarak artmasının en önemli nedenlerinden biri budur…" "EGE AYDAN'LA ÇALIŞMAK MÜTHİŞ KEYİFLİ…" Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünün ardından Konservatuvar da bitiren Sercan İnceer, Gönül Dağı'nda birlikte rol aldığı usta oyuncu kadrosundan her gün yeni şeyler öğrendiğini vurgulayarak "Beraber oynadığım ustaların hepsi muhteşem, hepsinden birçok şey öğrendim.
Parçalı Bulutlu
26°
En Yüksek
26°
En Düşük
10°
|İmsak
|04:06
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:51
|Akşam
|20:05
|Yatsı
|21:36
İç Anadolu’nun kuzeybatısındaki Eskişehir, 13.652 km2 yüz ölçümüne sahiptir. Gelişen sanayisi ve turizmiyle Türkiye’nin önde gelen şehirlerindendir. Aynı zamanda kültürel mirası, sanatsal yapıları, planlı sanayisi ve modern görüntüsüyle eğitim ve bilim kenti haline gelmiştir. Eskişehir’in ilçeleri; Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Odunpazarı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar, Tepebaşı’dır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Eskişehir haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Eskişehir son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.