Eskişehir Haberleri

Eskişehir - Dün

"SEYFETTİN BİRAZ PATAVATSIZ… AKLINA GELENİ SÖYLÜYOR…" Belediye Başkanı Münir beyin şoförlüğünü, yardımcılığını yapan Seyfettin'in, kendisini tamamiyle işine adamışsaf bir Anadolu genci olduğunu belirten Sercan İnceer, canlandırdığı karakteri şöyle özetliyor: "Seyfettin, Münir Başkana, Gedelli halkına çok bağlı bir genç... Babasını küçük yaşta kaybetmiş ve Münir başkanı babasının yerine koymuş. İşi konusunda çok hassas, belirli kuralları ve prensipleri var. Onların dışına pek çıkamıyor. Bir taraftan da meraklı ve heyecanlı bir karakter…Tabii böyle olunca karakteri gereği biraz da patavatsız… Aklına geleni söylüyor, herhangi bir filtreden geçirmeden…" "GÖNÜL DAĞI GENÇ MUCİTLERİ MOTİVE ETTİ" Gönül Dağı'nın, ekranlarda yer alan diğer dizilerden farklı olarak icadlar yapan gençlerin öyküsünü anlatarak ülkemizde gizli kalmışmucitleri motive ettiğini kaydeden İnceer şunları söylüyor: "İcatlar, dizinin temelini oluşturan ana ögelerden biri ve bence çok anlamlı… Aslında sosyal medyadan da takip ettiğim kadarıyla diziden etkilenen birçok genç mucit var. Yine birçok gencimizin de bu konuda kendilerine güvenlerinin arttığını ve motive olduklarını gözlemledik…. Gönül Dağı'nı diğer dizilerden ayıran ve seyirci sayısının her hafta katlanarak artmasının en önemli nedenlerinden biri budur…" "EGE AYDAN'LA ÇALIŞMAK MÜTHİŞ KEYİFLİ…" Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünün ardından Konservatuvar da bitiren Sercan İnceer, Gönül Dağı'nda birlikte rol aldığı usta oyuncu kadrosundan her gün yeni şeyler öğrendiğini vurgulayarak "Beraber oynadığım ustaların hepsi muhteşem, hepsinden birçok şey öğrendim.