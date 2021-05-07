Eskişehir Haberleri
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Eskişehir Haberleri

Eskişehir haber, Eskişehir son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayram namazı camilerde kılınacakEskişehir - Bugün

Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayram namazı camilerde kılınacak

Şebekeye zirai ilaç karışınca sular sarı aktı, 2 kişi hastanelik olduEskişehir - Bugün

Şebekeye zirai ilaç karışınca sular sarı aktı, 2 kişi hastanelik oldu

Eskişehir: Son dakika haberi! Geri Dönüşüm Kukla Atölyesi çocukların yeni adresi olduEskişehir - Bugün

Son dakika haberi! Geri Dönüşüm Kukla Atölyesi çocukların yeni adresi oldu

Eskişehir: Tepebaşı Belediyesi Mavi Masa ile kapanmada ulaşılabilir belediye olduEskişehir - Bugün

Tepebaşı Belediyesi Mavi Masa ile kapanmada ulaşılabilir belediye oldu

Eskişehir - Bugün
Son dakika kültür sanat: Tarihi evlerin ortasındaki "modern müze"nin Avrupa'da yılın müzesi özel ödülünü kazanması sevindirdi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tarihi evlerin arasında inşa edilen Odunpazarı Modern Müzesi'nin (OMM), Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından 2021 yılı için "Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü"ne layık görülmesi kentte de sevinçle karşılandı.
Eskişehir: Afyonkarahisar'da Ramazan ayının son cuma namazı kılındıEskişehir - Bugün

Afyonkarahisar'da Ramazan ayının son cuma namazı kılındı

Eskişehir: BTSO'nun hazırladığı 'Bursa Dış Ticaret Merkezi' projesi, hayata geçiriliyorEskişehir - Bugün

BTSO'nun hazırladığı "Bursa Dış Ticaret Merkezi" projesi, hayata geçiriliyor

Eskişehir - Bugün
Eskişehir'de "insan ticareti, fuhşa teşvik" gibi suçları işledikleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda yakalanan insan ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir - Bugün
Hentbolda Erkekler Süper Ligi'ne yükselen 2 takım belli oldu
Hentbol Erkekler 1. Lig'de şampiyon olan Eskişehir Ormanspor ile ligi 2. sırada bitiren Yeni Mamak Gençlik Spor, Erkekler Süper Lig'e yükseldi.
Eskişehir: Şampiyon Eskişehir OrmansporEskişehir - Bugün

Şampiyon Eskişehir Ormanspor

Eskişehir: Eskişehir'de bir vinç köprünün altına sıkıştıEskişehir - Bugün

Eskişehir'de bir vinç köprünün altına sıkıştı

Eskişehir: ESKİŞEHİR'DEKİ ODUNPAZARI MODERN MÜZE'YE ULUSLARARASI ÖDÜLEskişehir - Bugün

ESKİŞEHİR'DEKİ ODUNPAZARI MODERN MÜZE'YE ULUSLARARASI ÖDÜL

Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayram namazı camilerde kılınacak
Eskişehir: Silifke'de hasadı yapılan karadut, üreticinin yüzünü güldürüyorEskişehir - Bugün

Silifke'de hasadı yapılan karadut, üreticinin yüzünü güldürüyor

Eskişehir: Son dakika haber! ESKİŞEHİR - 20 yıllık polis memuru, çocukların gönlüne gölge oyunuyla ulaşıyorEskişehir - Bugün

Son dakika haber! ESKİŞEHİR - 20 yıllık polis memuru, çocukların gönlüne gölge oyunuyla ulaşıyor

Eskişehir: Son dakika! Halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldıEskişehir - Bugün

Son dakika! Halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı

Eskişehir: Hayvanat bahçesindeki yeni doğumlar sevinç yarattıEskişehir - Bugün

Hayvanat bahçesindeki yeni doğumlar sevinç yarattı

Eskişehir: Eskişehir'in Alpu ilçesinde 'zehirli su' paniğiEskişehir - Bugün

Eskişehir'in Alpu ilçesinde 'zehirli su' paniği

Eskişehir: Kemikleri kırılsa da umutları sağlamEskişehir - Bugün

Kemikleri kırılsa da umutları sağlam

Eskişehir: Eskişehir İftar ve Sahur vakti! 7-8 Mayıs (Cuma-Cumartesi) Eskişehir sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2021 Eskişehir imsakiye!Eskişehir - Bugün

Eskişehir İftar ve Sahur vakti! 7-8 Mayıs (Cuma-Cumartesi) Eskişehir sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2021 Eskişehir imsakiye!

Eskişehir: Büyük tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre kabri başında anıldıEskişehir - Dün

Büyük tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre kabri başında anıldı

Eskişehir: Son dakika haberi... Tepebaşı Belediyesi 'Etki Azaltım Rozeti' almaya hak kazandıEskişehir - Dün

Son dakika haberi... Tepebaşı Belediyesi "Etki Azaltım Rozeti" almaya hak kazandı

Eskişehir: Yunus Emre ve Türkçe Yılı'na özel web sitesi kurulduEskişehir - Dün

Yunus Emre ve Türkçe Yılı'na özel web sitesi kuruldu

Eskişehir: Kısıtlamada çalışacak semt pazarları belirlendiEskişehir - Dün

Kısıtlamada çalışacak semt pazarları belirlendi

Eskişehir - Dün
AK Parti'li Avcı ve Günay salgın döneminde sağlanan devlet desteklerini anlattı
AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yapılan devlet desteklerine ilişkin açıklamalarda bulundular.
Eskişehir: Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracatında bu yıl ABD ilk sıradaEskişehir - Dün

Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracatında bu yıl ABD ilk sırada

Eskişehir: Beylikova Belediyesi ekipleri sulama sistemindeki patlakları tamir ettiEskişehir - Dün

Beylikova Belediyesi ekipleri sulama sistemindeki patlakları tamir etti

Eskişehir: Jandarmadan çiftçilere traktör kullanımı eğitimiEskişehir - Dün

Jandarmadan çiftçilere traktör kullanımı eğitimi

Eskişehir: BİÇERDÖVERLER HASAT İÇİN YOLA ÇIKIYOREskişehir - Dün

BİÇERDÖVERLER HASAT İÇİN YOLA ÇIKIYOR

Eskişehir: Yol ortasındaki direk sürekli kazaya sebep oluyorEskişehir - Dün

Yol ortasındaki direk sürekli kazaya sebep oluyor

Eskişehir: Odunpazarı'ndan Kurtuluşa Giden Yol 19 Mayıs deneme yarışmasıEskişehir - Dün

Odunpazarı'ndan Kurtuluşa Giden Yol 19 Mayıs deneme yarışması

Eskişehir - Dün
Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Ford Otosan'a 3 ödül
Son dakika haberler: Ford Otosan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında gerçekleştirilen "Güçlü İletişim, Güvenli İşyeri İyi Uygulama Yarışması" ödül programında hem Kocaeli hem de Eskişehir Fabrikaları ile 3 ayrı dalda 3 ödül birden almaya hak kazandı.
Eskişehir: ESKİŞEHİR - 2021 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' etkinlikleri kapsamında özel anma programı düzenlendiEskişehir - Dün

ESKİŞEHİR - 2021 "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında özel anma programı düzenlendi

Eskişehir: ESKİŞEHİR'DE FUHUŞ OPERASYONUNA 3 GÖZALTIEskişehir - Dün

ESKİŞEHİR'DE FUHUŞ OPERASYONUNA 3 GÖZALTI

Eskişehir: Hava sıcaklığı arttı, yasak unutulduEskişehir - Dün

Hava sıcaklığı arttı, yasak unutuldu

Eskişehir: Sosyal gelişim ve beceri atölyeleri başlıyorEskişehir - Dün

Sosyal gelişim ve beceri atölyeleri başlıyor

Eskişehir: Turizm Fakültesi'nde 'İş Kulübü Eğitimi Semineri' verildiEskişehir - Dün

Turizm Fakültesi'nde 'İş Kulübü Eğitimi Semineri' verildi

Eskişehir: GSO VE ESO'dan sektörlere güç katacak buluşmaEskişehir - Dün

GSO VE ESO'dan sektörlere güç katacak buluşma

Eskişehir - Dün
Bursa ve çevre iller "tam kapanma"nın birinci haftasında günü sakin geçiriyor
Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da başlayan "tam kapanma" sürecinin birinci haftasında sakinlik yaşanıyor.
Eskişehir: İnönü'de bahar hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyorEskişehir - Dün

İnönü'de bahar hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor

Eskişehir: Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladıEskişehir - Dün

Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehir: Aydın'da en çok 3 kişilik aile varEskişehir - Dün

Aydın'da en çok 3 kişilik aile var

Eskişehir: - Otomobil hırsızlığı şüphelileri adliyeye sevk edildiEskişehir - Dün

- Otomobil hırsızlığı şüphelileri adliyeye sevk edildi

Eskişehir: Bilecik ayrımı köprülü kavşağında incelemeEskişehir - Dün

Bilecik ayrımı köprülü kavşağında inceleme

Eskişehir: Türkiye'de 2 binden fazla hasta takibe alındı! İşte koronavirüsü atlatanları bekleyen yeni tehlikeEskişehir - Dün

Türkiye'de 2 binden fazla hasta takibe alındı! İşte koronavirüsü atlatanları bekleyen yeni tehlike

Eskişehir: Emirdağ'da 'Karayolları Trafik Haftası' etkinliklerle kutlandıEskişehir - Dün

Emirdağ'da 'Karayolları Trafik Haftası' etkinliklerle kutlandı

Eskişehir - Dün
Eskişehir'de park halindeki otomobilleri çalıp araçlara zarar verdikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de park halindeki 3 ayrı otomobili çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polisin düzenlendiği operasyonda gözaltına alındı.
Eskişehir - Dün
Gönüller yapmaya geldiği dünyanın ilahi aşkı arayan yolcusu: Yunus Emre
Yunus Emre, her yıl mayıs ayı başında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki türbesinde Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle anılıyor.
Eskişehir - Dün
Gönül Dağı'nın Seyfettin'i izleyicilerin gözbebeği oldu
"SEYFETTİN BİRAZ PATAVATSIZ… AKLINA GELENİ SÖYLÜYOR…" Belediye Başkanı Münir beyin şoförlüğünü, yardımcılığını yapan Seyfettin'in, kendisini tamamiyle işine adamışsaf bir Anadolu genci olduğunu belirten Sercan İnceer, canlandırdığı karakteri şöyle özetliyor: "Seyfettin, Münir Başkana, Gedelli halkına çok bağlı bir genç... Babasını küçük yaşta kaybetmiş ve Münir başkanı babasının yerine koymuş. İşi konusunda çok hassas, belirli kuralları ve prensipleri var. Onların dışına pek çıkamıyor. Bir taraftan da meraklı ve heyecanlı bir karakter…Tabii böyle olunca karakteri gereği biraz da patavatsız… Aklına geleni söylüyor, herhangi bir filtreden geçirmeden…" "GÖNÜL DAĞI GENÇ MUCİTLERİ MOTİVE ETTİ" Gönül Dağı'nın, ekranlarda yer alan diğer dizilerden farklı olarak icadlar yapan gençlerin öyküsünü anlatarak ülkemizde gizli kalmışmucitleri motive ettiğini kaydeden İnceer şunları söylüyor: "İcatlar, dizinin temelini oluşturan ana ögelerden biri ve bence çok anlamlı… Aslında sosyal medyadan da takip ettiğim kadarıyla diziden etkilenen birçok genç mucit var. Yine birçok gencimizin de bu konuda kendilerine güvenlerinin arttığını ve motive olduklarını gözlemledik…. Gönül Dağı'nı diğer dizilerden ayıran ve seyirci sayısının her hafta katlanarak artmasının en önemli nedenlerinden biri budur…" "EGE AYDAN'LA ÇALIŞMAK MÜTHİŞ KEYİFLİ…" Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünün ardından Konservatuvar da bitiren Sercan İnceer, Gönül Dağı'nda birlikte rol aldığı usta oyuncu kadrosundan her gün yeni şeyler öğrendiğini vurgulayarak "Beraber oynadığım ustaların hepsi muhteşem, hepsinden birçok şey öğrendim.
Eskişehir: KISITLAMADA, APARTMANDAN BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADAEskişehir - Dün

KISITLAMADA, APARTMANDAN BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Eskişehir: Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3.30 kişiye gerilediEskişehir - Dün

Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3.30 kişiye geriledi

Eskişehir Hava Durumu
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
26°
En Yüksek
26°
En Düşük
10°
Eskişehir haftalık hava durumuEskişehir haftalık hava durumu
Eskişehir Namaz Vakitleri
İmsak04:06
Öğle13:00
İkindi16:51
Akşam20:05
Yatsı21:36
Eskişehir Namaz VakitleriEskişehir Namaz Vakitleri
İç Anadolu’nun kuzeybatısındaki Eskişehir, 13.652 km2 yüz ölçümüne sahiptir. Gelişen sanayisi ve turizmiyle Türkiye’nin önde gelen şehirlerindendir. Aynı zamanda kültürel mirası, sanatsal yapıları, planlı sanayisi ve modern görüntüsüyle eğitim ve bilim kenti haline gelmiştir. Eskişehir’in ilçeleri; Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Odunpazarı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar, Tepebaşı’dır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Eskişehir haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Eskişehir son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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