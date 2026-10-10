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Eskişehir Odunpazarı'nda motokuryenin çarptığı 72 yaşındaki kişi ağır yaralandı

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Eskişehir Odunpazarı'nda motokuryenin çarptığı 72 yaşındaki kişi ağır yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü de yaralanırken ağır yaralı kişi hastaneye kaldırıldı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde motokuryenin çarptığı 72 yaşındaki kişi ağır yaralandı.

Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi'nde motokurye K.Ş. (32) idaresindeki 26 AJG 687 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki O.B'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan yaya O.B, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, motosiklet sürücüsü K.Ş. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan O.B'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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