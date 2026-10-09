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Eskişehir'de kırmızı bültenle aranan DEAŞ şüphelisi yakalanıp tutuklandı

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, kırmızı bültenle aranan DEAŞ şüphelisi M.S.F. düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada dijital materyaller ile kırmızı bülten içeriğinde belirtilen pasaportu ele geçirildi.

ESKİŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kırmızı bültenle aranan DEAŞ silahlı terör örgütü şüphelisi M.S.F., düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

TEM Daire Başkanlığı ile Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu, geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde farklı konumlarda faaliyet yürüttüğü yönünde bilgiler bulunan Irak doğumlu M.S.F.'nin Eskişehir'de olduğu tespit edildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.S.F.'nin ikametinde yapılan aramada, dijital materyaller ile kırmızı bülten içeriğinde belirtilen şüpheliye ait pasaport ele geçirildi.

Şüpheli M.S.F., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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