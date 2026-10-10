Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde meme kanseri farkındalık standı açıldı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde meme kanseri farkındalık standı açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde vatandaşlara yönelik farkındalık standı açıldı. Stantta erken teşhisin önemi, düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliği ve hastalığa ilişkin farkındalık konularında bilgilendirme yapıldı.
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla farkındalık standı açıldı.
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek ve toplumda farkındalığı artırmak amacıyla hastanede etkinlik düzenlendi.
Hastanede kurulan standı ziyaret eden Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Etkinlikte vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin önemi, düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliği ve hastalığa ilişkin farkındalığın artırılması konularında bilgilendirme yapıldı.