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Eskişehir Odunpazarı'nda tüfekli kavgada 2 kişi hafif yaralandı

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Eskişehir Odunpazarı'nda tüfekli kavgada 2 kişi hafif yaralandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma tüfekli kavgaya dönüştü. Saçmaların isabet ettiği 2 kişi hafif yaralanırken yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı, şüpheliler Karapınar Mezarlığı yönüne kaçtı.

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi Tanberk Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda bir kişi, tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.E. ve F.A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan M.E. kendi imkanlarıyla olay yerinden uzaklaşırken, F.A. ise ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karapınar Mezarlığı istikametine doğru kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçtığı esnada tüfeği bir beze sardığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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