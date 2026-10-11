Bilecik Bozüyük'te balık tutanların otomobili vites boşta kalınca baraja gömüldü

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yer alan Dodurga Barajı'na balık tutmaya giden vatandaşların vitesi boşta kalan otomobili gölete düştü. Sulara gömülen aracı çıkarmak için Eskişehirli dalgıç Ercan Dülger çalışma başlattı.

Olay, Dodurga Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balık tutmak amacıyla baraj gölü kenarına gelen vatandaşlar araçlarını kıyıya park etti. Bir süre sonra vitesi boşta bırakıldığı öğrenilen otomobil, eğimli arazide hareket ederek baraj sularına doğru kaydı. Kısa sürede suya gömülen araç gözden kayboldu.

İhbar ve yardım talebi üzerine Eskişehir'den bölgeye gelen dalgıç Ercan Dülger, suya batmış vaziyette bulunan aracın yer tespiti ve sudan çıkarılması için göle dalarak çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin göletteki çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı