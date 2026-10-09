Dirgenle ölüme neden olan Ertuğrul A.'ya 10 yıl hapis ve tahliye kararı verildi

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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde çıkan kavgada husumetlisinin başına dirgenle vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Ertuğrul A., Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle 10 yıl hapis cezası vererek tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurup tahliyesine hükmetti.

Olay, Mayıs 2023'te Mihalıççık ilçesi Güce Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında önceden husumet bulunan Ertuğrul A. ile Ferahi Kaya arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda başına dirgen darbesi alan Ferahi Kaya ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan Ertuğrul A. hakkında yerel mahkemenin verdiği karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

Yargıtay "kastın yaralamaya yönelik olduğunu" belirtti

Yargıtay'ın bozma ilamında; suçta kullanılan aletin niteliği, darbe sayısı ve sanığın eylemine kendiliğinden son vermesi gibi hususlar dikkate alındığında, eylemin 'kasten öldürme' değil, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının belirlenememesi nedeniyle sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin asgari hadden uygulanması gerektiği vurgulandı.

"Ömür boyu sürmesini, müebbet hapis istiyorum"

Bozma kararının ardından Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ertuğrul A., maktulün yakınları Uğur K. ve Emine K. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen maktul yakınları şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Müşteki Emine K. mahkemedeki beyanında, "Sonuna kadar davacıyım. Ömür boyu sürmesini, müebbet hapis istiyorum efendim. Benim çektiğim çileyi Mevla bilir. Suçumuz yok, kabahatimiz yok" ifadelerini kullandı.

Sanık Ertuğrul A. ise son savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

10 yıl hapis ve tahliye kararı

Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma ilamına uyarak sanık Ertuğrul A. hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 87/4 maddesi uyarınca 16 yıl hapis cezası belirledi. İlk haksız hareketin kimden kaynaklandığının tam tespit edilememesi nedeniyle haksız tahrik (TCK 29) indirimiyle cezayı 12 yıla indiren heyet, duruşmadaki iyi halini (TCK 62) gözeterek cezayı 10 yıla düşürdü. Mahkeme, sanığın cezaevinde tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı