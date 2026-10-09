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TİP Milletvekili Ahmet Şık Eskişehir'de hastaneye kaldırıldı, anjiyo oldu

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TİP Milletvekili Ahmet Şık Eskişehir'de hastaneye kaldırıldı, anjiyo oldu
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Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Eskişehir'de hastaneye kaldırıldı. Kalp damalarında tıkanıklık tespit edilen Şık'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şık'ın İstanbul'da bir hastaneye sevk edilerek baypas yapılacağı öğrenildi.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Eskişehir'de rahatsızlanarak ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen ve anjiyo olan Şık'ın sağlık durumunun iyi olduğu, yarın İstanbul'daki bir hastaneye baypas için nakledileceği belirtildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, rahatsızlanarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İSTANBUL'DA BAYPAS YAPILACAK

Yapılan kontrollerde Şık'ın kalp damalarında tıkanıklık tespit edildi. Anjiyo olan ve sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Ahmet Şık'ın, kendi isteği üzerine baypas ameliyatı için yarın İstanbul'daki bir hastaneye nakledileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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