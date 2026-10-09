Eşini yakarak öldürmeye teşebbüsten beraat eden sanık 33 bin 700 TL para cezası aldı

Eskişehir'de eşini yakarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan beraat ederken, eyleminin yaralama kapsamında değerlendirilmesiyle 33 bin 700 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, sanık Kutlu A. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın müşteki Esma A.'ya yönelik eyleminin öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğunu belirterek, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılmasını talep etti.

"Taraflar barıştı, mutlu bir evlilikleri var"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, suçlamaları kabul etmeyerek, müvekkilinin beraatını talep etti. Olayın iddia edildiği gibi öldürmeye teşebbüs olmadığını savunan avukat, "Müvekkil ile müşteki zaten barışmış durumdadır ve mutlu bir evlilikleri vardır. Şu anda da birlikte karavanda yaşamaktadırlar. Bir erkeğin ev ortamında bir kadını öldürmek istemesi halinde bunu mutfaktan alacağı bir bıçakla veya eline geçireceği bir cisimle yapabilecek imkanı varken, yakarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır. Darp iddialarının boyutu ve müştekinin aşamalardaki çelişkili beyanları dikkate alındığında, eylemin öldürmeye teşebbüs olarak yorumlanamayacağı açıktır. Müvekkilimin beraatını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öldürmeye teşebbüsten beraat, yaralamadan para cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kutlu A. hakkında "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan açılan kamu davasında yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat kararı verdi. Sanığın eşine yönelik eyleminin "kadına ve eşe karşı kasten yaralama" suçunu oluşturduğuna kanaat getiren heyet, TCK'nin ilgili maddeleri ve takdiri indirim hükümleri uygulayarak, sanığı 33 bin 700 TL adli para cezasına çarptırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı