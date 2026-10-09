Eskişehir Odunpazarı'nda ot yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Eskişehir Odunpazarı'nda ot yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki 75. Yıl Mahallesi'nde bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Eskişehir'de bir arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'ndeki Vali Sami Sönmez Caddesi üzerindeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA