Haberler

Eskişehir'de tramvay yolundaki araç kazası bazı hatlarda seferleri durdurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de tramvay yolundaki araç kazası bazı hatlarda seferleri durdurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de Öykü tramvay durağı öncesinde tramvay yolu üzerindeki karayolu araç kazası nedeniyle seferler durduruldu. Şehir Hastanesi-Kumlubel ve 75. Yıl-OGÜ hatlarında tramvay seferleri yapılamazken, Açelya ile Şehir Hastanesi arasında acil durum otobüsleri hizmete alındı.

Eskişehir'de Öykü tramvay durağı öncesinde hat içerisinde meydana gelen karayolu araç kazası nedeniyle bazı hatlarda tramvay seferleri durdurulurken, aksayan güzergahlarda acil durum otobüsleri devreye alındı.

Eskişehir'de Öykü tramvay durağı öncesinde tramvay yolu üzerinde gerçekleşen karayolu araç kazası sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Meydana gelen kaza dolayısıyla Şehir Hastanesi-Kumlubel ve 75. Yıl-OGÜ hatlarında tramvay seferleri geçici olarak yapılamıyor.

Ulaşımın aksamaması adına Kumlubel-Açelya arasında tramvay seferleri kesintisiz devam ederken, seferlerin durduğu Açelya ile Şehir Hastanesi arasındaki güzergahta ise vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Acil Durum Otobüsleri hizmete sokuldu. Yetkililer, yaşanan aksaklıktan dolayı vatandaşlara anlayışları için teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek

İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı

1 kilo bamya alamadı! Kim olduğunu öğrenince daha da şaşıracaksınız
Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı

Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı
Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti
AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var

AK Parti'ye geçenlerin ardından yeni sürpriz! Sırada büyükşehir var
Esenler'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

İstanbul'da sokak ortasında çatıştılar: Yaralılar var