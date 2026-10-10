Eskişehir'de tramvay yolundaki araç kazası bazı hatlarda seferleri durdurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir'de Öykü tramvay durağı öncesinde hat içerisinde meydana gelen karayolu araç kazası nedeniyle bazı hatlarda tramvay seferleri durdurulurken, aksayan güzergahlarda acil durum otobüsleri devreye alındı.

Eskişehir'de Öykü tramvay durağı öncesinde tramvay yolu üzerinde gerçekleşen karayolu araç kazası sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Meydana gelen kaza dolayısıyla Şehir Hastanesi-Kumlubel ve 75. Yıl-OGÜ hatlarında tramvay seferleri geçici olarak yapılamıyor.

Ulaşımın aksamaması adına Kumlubel-Açelya arasında tramvay seferleri kesintisiz devam ederken, seferlerin durduğu Açelya ile Şehir Hastanesi arasındaki güzergahta ise vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Acil Durum Otobüsleri hizmete sokuldu. Yetkililer, yaşanan aksaklıktan dolayı vatandaşlara anlayışları için teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı