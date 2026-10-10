Eskişehir'de sıcak havayı fırsat bilenler Hamam Yolu Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu

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Eskişehir'de soğuk havaların ardından havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, çarşıda yoğunluk oluşturdu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan Hamam Yolu Caddesi, soğuk havaların ardından birkaç gündür seyreden sıcak havalarla birlikte yeniden vatandaşların yoğun ilgisine maruz kaldı. Günlerdir etkili olan soğuk havaların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Hamam Yolu Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Cadde üzerindeki ağaçların altında yer alan banklara oturan vatandaşlar, hem güneşli havanın tadını çıkardı hem de bol bol sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı