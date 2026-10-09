Eskişehir'de okul çevresi ve servis denetiminde 342 kişinin kimliği sorgulandı

Eskişehir'de okul çevresi ve servis denetiminde 342 kişinin kimliği sorgulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de polis, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi koordinesinde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 52 okul çevresi ve 17 okul servisi kontrol edildi, 342 kişinin kimlik sorgusu yapıldı; aykırılıklara idari yaptırım uygulandı.
Eskişehir'de polis ekipleri, okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi koordinesinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimler yapıldı.
Çalışmalar kapsamında 52 okul çevresi, 42 park ve bahçe ile 31 iş yeri kontrol edildi, 342 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.
Ayrıca 88 araç ve 17 okul servisi denetlendi.
Denetimlerde, kamu düzeni açısından tespit edilen aykırılıklara ilişkin idari yaptırım uygulandı.
Okul çevresinde tespit edilen plakasız bir motosiklet ise çekiciyle otoparka götürüldü.