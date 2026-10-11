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Eskişehir'de iki araç çarpıştı; kazada yaralanan olmazken maddi hasar oluştu

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Eskişehir'de iki araç çarpıştı; kazada yaralanan olmazken maddi hasar oluştu
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Eskişehir'in Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde 1578. Cadde üzerinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi, polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, Aşağı Söğütönü Mahallesi 1578. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 06 CFA 855 plakalı hafif ticari araç ile 06 KLT 35 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kazada şans eseri yaralanan olmadığı tespit edilirken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldiği belirlendi.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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