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Eskişehir'de motosikletle otomobil çarpıştı; yolcu ağır yaralı hastaneye kaldırıldı.

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Eskişehir'de motosikletle otomobil çarpıştı; yolcu ağır yaralı hastaneye kaldırıldı.
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Eskişehir Odunpazarı'nda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan kişi savrularak ağır yaralandı. Bilinci kapalı halde ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de otomobile çarpışan motosikletten savrularak ağır yaralanan yolcu, bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Huzurveren Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berkay K. isimli şahsın idaresindeki motosiklet, 34 KPM 846 plakalı otomobille çarpıştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Cemil K., çarpışmanın etkisiyle savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, ambulansla bilinci kapalı halde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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