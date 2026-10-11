Eskişehir Çevreyolu'nda bağlanmayan 2,5 tonluk beton bloklar sürücüleri korkuttu

Eskişehir Çevreyolu'nda açık kasalı bir kamyonda hiçbir güvenlik önlemi alınmadan ve bağlanmadan taşınan tonlarca ağırlıktaki beton bloklar, muhtemel bir facia ihtimaliyle trafikteki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Eskişehir Çevreyolu Organize Sanayi Bölgesi istikametinde hareket halinde olan 26 AIY 791 plakalı açık kasa kamyonun üzerindeki beton blokların araca sabitlenmeden taşındığı görüldü. Ismail Gaspıralı Alt Geçidi yakınlarında arkadaki bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, her biri yaklaşık 2,5 ton ağırlığında olduğu düşünülen beton blokların hiçbir bağlama ekipmanı veya güvenlik önlemi olmadan açık kasada sallanarak ilerlediği anlar yer aldı. Muhtemel bir fren veya kaza anında yola ya da diğer araçların üzerine devrilme riski taşıyan tonluk malzemeler, trafikte tehlike oluşturdu.

"Hiçbir güvenlik ekipmanı yok"

Videoda duruma tepki gösteren vatandaş, "Hiçbir güvenlik önlemi yok. En az bunun tanesi kilo bakımından 2 ya da 2,5 ton gelecek malzemeler. Hiçbir güvenlik ekipmanı yok ve sallanıyor, sal yapıyor malzeme. Allah muhafaza birinin tepesine düşse büyük bir facia" sözleriyle tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı