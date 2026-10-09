Düzce Çilimli'de atık operasyonunda 3 kamyon ele geçirildi, 8 kişiye işlem yapıldı

Eskişehir ve Bilecik'ten getirilen sanayi atıkları Düzce'ye dökülürken şahıslar suçüstü yakalandı. Operasyonda 3 kamyon ele geçirildi 8 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir ve Bilecik'teki atık yönetim firmalarından bertaraf ve geri dönüşüm amacıyla alınan sanayi atıklarının usulsüz şekilde Düzce'ye getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Çilimli ilçesinde gerçekleştirilen müşterek operasyonda, bir araziye kaçak atık döken 1 kamyon ile döküm yapmak için bekleyen 2 kamyon tespit edildi. Olayla bağlantılı şüpheliler suçüstü yakalandı. Bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, Düzce merkezde Melen Çayı bölgesi ile Kaynaşlı Deresi'nden analiz yapılmak üzere atık numuneleri alındı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla bağlantılı 8 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 181'inci maddesi kapsamında, "Çevrenin Kasten Kirletilmesi" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı