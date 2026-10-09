Haberler

Eskişehir'de üstü açık otomobilde tehlikeli hareket eden şahısları polis uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de üstü açık otomobilde tehlikeli hareket eden şahısları polis uyardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Tepebaşı'nda üstü açık otomobille tur atan şahıslar, arka koltukta ayağa kalkıp bagaj kısmına kaskla oturarak tehlikeli anlar oluşturdu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis, aracı durdurarak şahısları uyardı ve sokaktan uzaklaştırdı.

Eskişehir'de üstü açık bir otomobille sokakta sürekli turlayan, arka koltukta ayağa kalkıp bagaj kısmına kaskla oturan şahısların tehlikeli halleri şaşırtırken, ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri grubu durdurarak uyardı.

Eskişehir'in hareketli noktalarından biri olan Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde yaşanan olay, mahalle sakinlerinin şaşkın bakışlarına ve tepkisine neden oldu. Üstü açık 26 ALK 517 plakalı bir otomobille sokak üzerinde sürekli turlayan şahıslar, tehlikeli davranışlarıyla dikkat çekti.

Grup içerisindeki bazı kişilerin araç seyir halindeyken arka koltukta ayağa kalkması emniyetsiz anlar oluşturdu. Seyir halindeki aracın bagaj kısmına oturan ve kafasında kask bulunan bir şahıs ise çevredeki vatandaşlar tarafından hayretle karşılandı. Otomobilin sokakta defalarca tur atması ve araç üzerindeki tehlikeli hareketlerin devam etmesi üzerine mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede adrese sevk edilen polis ekipleri, söz konusu aracı durdurarak şahısları kontrol etti. Ekipler, hem kendi güvenliklerini hem de trafiği tehlikeye düşüren şahıslara gerekli uyarılarda bulunarak sokaktan uzaklaştırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı

Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?

Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı

İlçeyi sarsan olay! Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı
Koladan medet umdu! Çaresizliğin fotoğrafı

Koladan medet umdu! Çaresizliğin fotoğrafı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayat karartan benzerlik! Kimliğini kanıtlamak için DNA testi yaptırdı

Hayat karartan benzerlik! Kimliğini ispatlamak için DNA testi yaptırdı
Ukrayna'da kan donduran görüntü! 74 yaşındaki kadını yere savurdu

Bunu yapan insan olamaz!
Başkentte alarm! Halka 'Kış gelmeden şehri terk edin' uyarısı

Halkı açık açık uyardılar: Kış gelmeden şehri terk edin
Fuat Oktay, Afgan öğrencilerle Meclis'te bir araya geldi

Afgan öğrenciler Meclis'te: Sizler misafir değil, ev sahibisiniz
Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti
New York’ta ICE dehşeti! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde vuruldu

5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde vuruldu
90 yıl sonra bir ilk! Halka açık şekilde kurşuna dizecekler

90 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilmesini halk canlı olarak izleyecek