Haberler

Eskişehir'de kavşakta çarpışan otomobillerde 3 kişi yaralandı, biri ambulansa direndi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de kavşakta çarpışan otomobillerde 3 kişi yaralandı, biri ambulansa direndi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Tepebaşı'nda kavşakta iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri kanaması olmadığını belirterek ambulansa binmek istemedi; polis ve sağlık ekipleri dakikalar süren çabanın ardından onu ikna etti, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de iki aracın kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından ambulansa binmek istemeyen yaralı, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi Sivrihisar-2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S.F. (22) idaresindeki 35 ASG 551 plakalı otomobil, U.Y. idaresindeki 26 ADG 743 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Savrulan 26 ADG 743 plakalı araç, trafik lambası direğine çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile 35 ASG 551 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.Ç. (22) isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkinci bir kaza daha yaşanmaması için polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar A.S.F. ve Ç.Ç. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, U.Y. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan biri, kanaması olmadığını belirterek ambulansa binmek istemedi. Polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşatan şahıs, dakikalar süren çabanın ardından ikna edilerek ambulansa bindi. Araçlar çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kapıkule'de Türkiye'ye kaçırılmak istenen 67 canlı piton ele geçirildi

Türkiye'ye sokamadan yakalandılar! Sayı inanılmaz
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi

Milyonların merakla beklediği toplantıya böyle gitti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim

İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Hakemler polis eşliğinde çıktı, TFF gözlemcisi tribünde uyudu

Türk futbolunu özetleyen görüntü!
İsmail Kartal'dan Skriniar için sürpriz karar

Taraftarın sevgilisiydi! Yıldız futbolcu yedek kulübesine gönderiliyor
Hayat karartan benzerlik! Kimliğini kanıtlamak için DNA testi yaptırdı

Hayat karartan benzerlik! Kimliğini ispatlamak için DNA testi yaptırdı
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e fon tepkisi! 'Bedelini sandıkta ödeyecekler'

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özel'e 'fon' tepkisi
Müjdat Gezen'den Necla Uygur'un cenazesinde yürek burkan sözler: Sözünü tutmadı

Usta oyuncu, Necla Uygur'la yarım kalan planını cenazede anlattı
Ahbap soruşturmasında tutuklanan Ece Güner tahliye edildi

Siyaseti bırakmıştı! İmamoğlu'nun eski danışmanına tahliye