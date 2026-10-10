ESO'da yeni dönem başladı, Kesikbaş yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

Eskişehir sanayi dünyasının çatı kuruluşu Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) seçim süreci tamamlandı. Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimlerinin ardından Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, Disiplin Kurulu, TOBB Genel Kurul Delegeleri ve diğer oda organlarının seçimleri de gerçekleştirilerek ESO'da yeni dönem başladı.

16 meslek grubunu temsilen 88 Meslek Komitesi Üyesi ve 36 Meclis Üyesinin belirlendiği seçim sürecinin ardından ESO'nun yeni dönem yönetimi de belli oldu. Celalettin Kesikbaş, üyelerin güveniyle yeniden Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. ESO'nun yeni dönem Yönetim Kurulu; Başkan Celalettin Kesikbaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş, Güven Erdoğan, Hakan Korkmaz, Bülent Ayva, Evren Şahin, Furkan Ay ve Rıza Zeydan'dan oluştu.

Meclis Başkanlık Divanı belirlendi

Yeni dönemde ESO Meclis Başkanlığına Süha Özbay yeniden seçildi. Meclis Başkan Yardımcılığı görevlerini Nilay Güneş Erdemi ve Murat Sürel üstlenirken, Didem Ayvacı ise Katip Üye olarak seçildi. Hesapları İnceleme Komisyonuna ise; Ahmet Özdemirel, Mehmet Rallas, Serdar Uğur Yalçın seçildi.

"Üstlendiğimiz sorumluluğu birlik ve beraberlik içerisinde taşıyacağız"

Organ seçimlerinin tamamlanmasının ardından yeni dönem Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, üyelerin güveniyle üstlendikleri sorumluluğu birlik ve beraberlik içerisinde taşıyacaklarını belirterek Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, TOBB Genel Kurulu ve meslek komitelerinde görev üstlenen isimlere başarılar diledi. Geçmiş dönemlerde ESO'ya hizmet eden başkanlar ve kurullara teşekkür eden Kesikbaş, Odanın her başarısında emeği bulunan çalışanlara da teşekkür ederek ESO'nun kurumsal kimliğini ve saygınlığını birlikte daha da güçlendireceklerini ifade etti.

"Bu Meclisin gücü üretim tecrübesinden geliyor"

Yeni Meclisin Eskişehir sanayisinin güçlü üretim birikimini temsil ettiğini vurgulayan Kesikbaş, her Meclis üyesinin ayrı bir üretim hikayesine sahip olduğuna dikkat çekti. Sanayicilerin ilk tezgahını kurmanın heyecanını, yatırım yapmanın riskini ve zor günlerde çalışanını korumanın sorumluluğunu çok iyi bildiğini belirten Kesikbaş, fabrikalarda üretilen her değerde sanayicilerin özverisinin ve çalışanların alın terinin bulunduğunu söyledi. Meclisi güçlü kılan unsurun bu birikim olduğuna işaret eden Kesikbaş, üyelerin sorunlarının ortak iradeye, çözüm önerilerinin ise somut kararlara dönüştürüleceğini ifade etti. Mecliste paylaşılacak bir deneyimin başka bir sanayicinin yolunu açabileceğini belirten Kesikbaş, yeni dönemde her Meclis üyesinin görüşüne, deneyimine ve katkısına ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Meclis toplantılarında yeni dönem

ESO'nun yeni döneminde Meclis toplantılarının akışının da daha verimli hale getirileceğini açıklayan Kesikbaş, toplantılarda önemli ekonomistlerin sunum ve bilgilendirmeler yapacağını söyledi. Ekonomideki gelişmelerin birlikte değerlendirileceğini ve firmaların karar süreçlerine ışık tutacak görüşlerin dinleneceğini belirten Kesikbaş, edinilen bilgilerin meslek komiteleriyle de paylaşılacağını ifade etti. Toplantıların ardından Meclis üyelerinin bir araya geleceği programlar gerçekleştirileceğini ve önemli konukların ağırlanacağını aktaran Kesikbaş, güçlendirilecek bağların yeni fikirleri ve iş birliklerini de beraberinde getireceğini söyledi.

Vizyon 2030 yeni döneme yön verecek

Yeni dönemde ESO'nun çalışmalarına Vizyon 2030'un yön vereceğini vurgulayan Kesikbaş, hedeflerinin Eskişehir'i teknoloji geliştiren ve dünyaya katma değer ihraç eden güçlü bir sanayi merkezine taşımak olduğunu ifade etti. Kesikbaş, "Şehrimizi, 'teknoloji' dendiğinde akla ilk gelen üretim merkezi haline getirmek istiyoruz. Gençlerimizin burada öğrendiğini burada ürüne dönüştürebildiği, geleceğini başka yerlerde aramak zorunda kalmadığı bir Eskişehir hayal ediyoruz" dedi.

Yeni dönemin temel çalışma alanlarının teknoloji, küreselleşme ve nitelikli ihracat olacağını belirten Kesikbaş, Eskişehir'in ekonomik potansiyelini büyütmek ve şehrin uluslararası başarılarını daha ileriye taşımak için çalışacaklarını dile getirdi. ESO'nun üyeleri, meslek komiteleri ve Meclisi ile birlikte hareket etmeye devam edeceğinin altını çizen Kesikbaş, tüm paydaşlarla eşgüdüm içerisinde daha güçlü projeler hayata geçireceklerini ifade etti.

"Aldığımız kararların ardında insanların hayatları var"

Yeni dönemin önemli bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini belirten Kesikbaş, Mecliste alınacak kararların yalnızca kurumları ve firmaları değil insanların hayatlarını da doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Kesikbaş, "Bu Mecliste alacağımız bazı kararların ardında insanların hayatları var. İşini büyütmeye çalışan bir sanayicinin, evine ekmek götüren bir çalışanın, ilk fırsatını bekleyen bir gencin sorumluluğunu taşıyoruz. Birbirimize güç vererek onların yolunu açabilirsek, bu dönemi gururla hatırlayacağız" dedi.

Yeni görevlerin Eskişehir sanayisi için hayırlı olmasını dileyen Kesikbaş, yeni dönemde ortak akıl, güçlü iş birliği ve üretim odaklı çalışmalarla Eskişehir sanayisinin geleceğine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı