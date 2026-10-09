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Eğitim Müdürü Aydın, Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesinde öğrencilerle sohbet etti

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Eğitim Müdürü Aydın, Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesinde öğrencilerle sohbet etti
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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesine ziyarette bulundu. Ziyarette öğrencilerle hedefleri ve gelecek planları, öğretmenlerle akademik çalışmalar ve proje odaklı eğitim ele alındı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, öğrencilerle eğitim hayatları, hedefleri ve gelecek planları üzerine sohbet etti. Öğretmenlerle ise okulun akademik çalışmaları ve proje odaklı eğitim anlayışı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen eğitim faaliyetleri ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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