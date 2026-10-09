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Eskişehir'de Dr. Turhan E.'ye rüşvetten 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi

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Eskişehir'de sahte istirahat ve iş göremezlik raporu düzenlediği iddiasıyla yargılanan Dr. Turhan E., rüşvet suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası aldı. Aynı davada eşi Dr. Aylin E. beraat ederken, rüşvet verdiği belirlenen 5 sanığa 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de para karşılığı sahte istirahat ve iş göremezlik raporu düzenlediği iddiasıyla hakkında dava açılan Eskişehir Şehir Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Turhan E., rüşvet suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Doktorun aile hekimi olan eşi davadan beraat ederken, rüşvet verdikleri tespit edilen 5 sanığa da 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, hastaların gerçek bir rahatsızlığı bulunmadığı halde işe gitmemek ya da izin sürelerini uzatmak amacıyla Dr. Turhan E.'ye 150 ila 400 TL arasında değişen nakit ödemeler yaptığı iddia edilmişti. Sanık Dr. Turhan E. hakkında "rüşvet almak", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" suçlarından, meslektaşı ve eşi Dr. Aylin E. hakkında ise bir olayda "rüşvet almak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Avukatlar suç unsurlarının oluşmadığını savundu

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin tedavi ve teşhis süreçlerinin reçete ve raporlarla uyumlu olduğunu, soyut beyanlar dışında dosyada somut delil bulunmadığını öne sürerek tüm suçlamalardan beraat talebinde bulundu. Sanık avukatları ayrıca, yapılan ödeme iddialarının rapor karşılığı olmadığını, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını savundu.

Mahkeme kararını açıkladı

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Dr. Turhan E.'ye "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçundan artırım ve indirim maddeleri uygulanarak 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verdi. Sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53'üncü maddesi uyarınca hak yoksunluğu uygulanmasına da hükmedildi. Turhan E.; "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti.

Doktorun eşine beraat, 5 sanığa ceza

Aynı davada rüşvet almak suçundan yargılanan eşi Dr. Aylin E.'nin ise beraatine karar verildi. Heyet; Turhan E.'ye rüşvet verdiği belirlenen sanıklar Burak Ş., Halil İbrahim K., Seyit G., Mahmut F. ve Yılmaz K.'yi "rüşvet vermek" suçundan 3'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından beraat ederken, davada yargılanan diğer sanıklar Soner G., Suat G., Süleyman A. ve Yüksel İ. ise haklarındaki suçlamalardan beraat etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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