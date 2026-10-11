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Eskişehir'de taksi şoförü ters yöne girdi, o anlar kask kamerasına yansıdı

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Eskişehir'de taksi şoförü ters yöne girdi, o anlar kask kamerasına yansıdı
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Eskişehir'de trafiğe takılmak istemeyen taksi şoförü, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Stad Sokak'ta ters yöne girdi. Kural ihlali, aynı güzergahta ilerleyen motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

?ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de trafiğe takılmak istemeyen bir taksi şoförünün ters yöne girdiği anlar, aynı güzergahta ilerleyen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

?Olay, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Stad Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki araç yoğunluğunda beklemek istemeyen ticari taksi şoförü, kestirmeden gitmek amacıyla yön tabelalarını hiçe sayarak ters yöne girdi.?Taksinin kuralları ihlal ederek hızla ilerlediği anlar, o esnada kendi şeridinde normal seyrini sürdüren bir motosikletlinin kask kamerası tarafından anbean kaydedildi. Trafikte tehlikeye davetiye çıkaran ve diğer sürücülerin ve yayaların can güvenliğini riske atan kural ihlali, kask kamerasındaki görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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