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Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi

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Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi Haber Videosunu İzle
Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi
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Eskişehir'de bir erkek, cadde ortasında tartıştığı kadını darbetti, iki kez boğazını sıkarak yerde sürükledi. Kadının çığlık çığlığa çevredekilerden yardım istediği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek ile bir kadın arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Kadını darbeden şahıs, boğazını sıktıktan sonra onu yerde sürükledi.

YARDIM ÇIĞLIKLARI SOKAKTA YANKILANDI

Erenköy Mahallesi Kırbaşı Caddesi'nde bir erkek ile bir kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, şüpheli şahıs kadının iki kez boğazını sıktı.

Aldığı darbeler karşısında kendini yere atan kadın, şahıs tarafından yerde sürüklendiği sırada bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Cadde ortasında yaşanan şiddet anları, çevredeki bir vatandaş tarafından amatör kamerayla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Kamera tribüne döndü, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor

3 saniyede hayatı değişti!
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHaci Taştan:

Normal artık ülkeyi cıkarttığınız yasalarla öyle bir duruma getirdinizki. İnsanlar yardım isteyenlere yardım ettiğinde başının derde gireceğini düşünerel sadece video çekmekle kalıyor.

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