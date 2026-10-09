Odunpazarı MESEM Müdürü Erhan Aksu, tadilatta sıva yaparken takdir topladı

Odunpazarı MESEM Müdürü Erhan Aksu, tadilatta sıva yaparken takdir topladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Odunpazarı'ndaki Odunpazarı MESEM binasında süren tadilat çalışmalarında, tulumunu giyen MESEM Müdürü Erhan Aksu'nun sıva yaptığı görüldü. Aksu'nun bu davranışı takdir topladı; bugün ise fayans döşeyerek tadilata devam ettiği öğrenildi.
Eskişehir'de sıva yaparken fotoğraflanan Odunpazarı Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Müdürü Erhan Aksu, görenlerin takdirini topladı.
Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan Odunpazarı MESEM binasında tadilat çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, tulumunu giyen Odunpazarı MESEM Müdürü Müdürü Erhan Aksu'nun sıva yaptığı görüldü. İskelede çalışma yaparken fotoğraflanan Müdür Aksu'nun bu davranışı takdirle karşılandı. Aksu'nun bugün ise fayans döşeyerek tadilata devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı