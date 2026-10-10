Eskişehir'de 10 Ekim katliamı kurbanları 11. yılında yürüyüşle anıldı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de Ankara Garı Katliamı'nın 11'inci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Avukat Heval Yıldız Karasu, "Bizler orada 103 yol arkadaşımızı yitirdik. Onların orada dile getirdiği talepler bugünkü talepler. Hala barışa, demokrasiye, özgürlüğe ihtiyaç duyuyoruz. Bu taleplere şimdi adalet eklendi" dedi.

Eskişehir'de DİSK, KESK, TMMOB ve Eskişehir Bilecek Tabip Odası'nın (EBTO) çağrısıyla Taşbaşı'nda toplanan yüzlerce kişi, Ulus Anıtı'na yürüdü.

"11 YILDIR ADALET MÜCADELESİ VERİYORUZ"

Yürüyüşün ardından avukat Heval Yıldız Karasu, dava sürecine ilişkin bilgi verdi. Konuşmakta güçlük çeken Karasu, "Bizler orada 103 yol arkadaşımızı yitirdik. Onların orada dile getirdiği talepler bugünkü talepler. Hala barışa, demokrasiye, özgürlüğe ihtiyaç duyuyoruz. Bu taleplere şimdi adalet eklendi. Her gün güne yeni bir adaletsizlikle uyanıyoruz. Bizler 10 Ekim davası avukatları olarak 11 yıldır adalet mücadelesi veriyoruz ve sayısı 100'e yaklaşan duruşmalarda hangi tanığı, hangi belgeyi neden dosyaya getirmek istediğimizi 4'üncü kez değişen heyete anlatmak zorunda kalıyoruz. Onların yapması gereken suç duyurularını bir yapıyoruz. Onlar bir şekilde önümü kapatıyor. Tekrar ihlaller var diye başvuruda bulunuyoruz ama onlar tekrar tekrar bu yolu kapatıyorlar" dedi.

"ACIMIZ HALA ÇOK TAZE"

Acının ilk günkü kadar taze olduğunu söyleyen DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Zeynep Kaya, "11 yıl önce, 10 Ekim 2015'te bu ülkenin dört bir yanından; savaşa karşı barışı, sömürüye karşı emeğimizin hakkını, baskıya karşı demokrasiyi savunmak için Ankara Garı önünde buluştuk. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak çağrısını yaptığımız 'Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi' için bir aradaydık. IŞİD'in gerçekleştirdiği çifte bombalı saldırı sonucunda 104 arkadaşımızı, yoldaşımızı, canımızı yitirdik. 500'den fazla arkadaşımız yaralandı. Aradan 11 yıl geçti; acımız ilk günkü kadar taze, öfkemiz ilk günkü kadar diri" diye konuştu.

"YİTİRDİĞİMİZ CANLARIN BARIŞ ISRARININ TAKİPÇİSİYİZ"

"Bizler, 10 Ekim'de yitirdiğimiz canların barış ısrarının takipçisiyiz" diyen Kaya, "10 Ekim, yalnızca bir katliam değildir. Bu katliam; bu topraklarda barışı kalıcı kılmak isteyenlere, savaşın değil müzakerenin, silahın değil diyaloğun egemen olmasını isteyenlere yönelik alçakça bir saldırıdır. Aynı zamanda emeğinin hakkını isteyen, eşit, özgür ve demokratik bir ülkede yaşamak isteyen herkesin iradesine yönelmiş bir saldırıdır. O gün katledilenler, savaşa karşı barışın sesini yükseltmek için oradaydı. Onlar biliyordu ki barış, yalnızca silahların sustuğu bir çatışmasızlık hali değildir; adaletin, eşitliğin ve bir arada kardeşçe yaşama iradesinin adıdır. Demokrasinin, eşit yurttaşlığın ve toplumsal adaletin tesis edilmediği bir barış, eksik ve kırılgan bir barıştır. Bizler, 10 Ekim'de yitirdiğimiz canların barış ısrarının takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA