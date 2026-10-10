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Eskişehir'de motosiklet çarpması sonucu 72 yaşındaki adam ağır yaralandı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde motosikletin çarptığı 72 yaşındaki adam ağır yaralandı. Bilinci kapalı halde ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan adamın hayati tehlikesi bulunduğu, polisin inceleme başlattığı öğrenildi.

Eskişehir'de motosiklet çarpması sonucu ağır yaralanan 72 yaşındaki adam, bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı ile Millet Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir motosiklet, O.B. (72) isimli yayaya çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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