Karşıyaka, Eskişehir Anadolu'yu 1-0 yenerek Play-Off yarışına ortak oldu

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Kadir Demir, Yunus Yıldız, Ahmet Fındık

KARŞIYAKA: Burak – Selim (Dk. 78 Mevlüt Can), Aykut, Ensar (Dk. 58 Hıdır), Gökdeniz, Alpay, Erhan, Samet Seymen, Mücahit (Dk. 46 Enes), Tuğay (Dk. 46 Veysel Karani), Eren Arda (Dk. 70 Ömer Faruk)

ESKİŞEHİR ANADOLU: Ege Baran – Rıdvan, Muhammet Enes (Dk. 84 Enes Yiğit), Berkan, Hasan, Bedirhan (Dk. 46 Mert Torlak), Anıl, Yunus Emre (Dk. 74 İsmail Can), Mehmet Sıddık (Dk. 74 Enescan), Şükrü Kaan, Berkay (Dk. 46 Arda Akgün)

GOL: Dk. 52 Ensar ( Karşıyaka )

SARI KARTLAR: Berkan, Rıdvan, Enescan ( Eskişehir Anadolu), Erhan ( Karşıyaka )

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Kepezspor'u deplasmanda yenerek siftah yapan Karşıyaka, taraftarı önünde İzmir'e namağlup gelen Eskişehir Anadolu'yu da mağlup ederek teknik direktör Zafer Uysal yönetimindeki çıkışını sürdürdü: 1-0. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 52'nci dakikada Ensar frikikten attı. Geçen hafta Kepez deplasmanında penaltıdan attığı tek golle takımına ilk galibiyeti getiren kaptan Ensar, üst üste gollerle yeşil-kırmızılıları ikinci kez zafere taşıdı. İlk yarıda orta sahadan bir şutu da direkten dönen Ensar golünün ardından sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı. İzmir ekibi sahaya geçen haftadan ilk 11'de 3 değişiklik yaparak çıktı. Ömer Faruk, Veysel Karani ve Enes'in yerine 11'de ilk kez Eren Arda, Tuğay ile Samet Seymen oynadı. Teknik direktör Zafer Uysal göreve geldikten sonra lig ve Türkiye Kupası'nda 3'te 3 yapan Karşıyaka bu skorla 8 puana ulaşıp Play-Off yarışına ortak oldu. Bu sezon ilk kez sahadan mağlup ayrılan Eskişehir ekibi ise 11 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı