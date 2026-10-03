9 aylıkken babası şehit olmuştu! Eyüphan sünnet düğününe babasının adını taşıyan TOMA ile gitti

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2017'de terör saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Ali Sevim'in (32) oğlu Eyüphan Sevim'in (8) sünnet düğünü için balon ve Türk bayraklarıyla süslenen TOMA ve polis araçları konvoy yaptı. Evinden TOMA ile alınan Eyüphan, salona babasının meslektaşları tarafından uzun araç konvoyuyla götürüldü.

TOMA'YA ŞEHİT BABASININ ADI VERİLMİŞTİ

Diyarbakır'da 2017 yılında Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında Çevik Kuvvet polisini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında tuzaklanmış patlayıcı infilak ettirildi. Terör saldırısında Eskişehirli polis memuru Ali Sevim ile birlikte 4 polis memuru şehit oldu. Eskişehir'de toprağa verilen polis memuru Ali Sevim'in adı ise hem Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne, hem de Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarından (TOMA) birine verildi.

Şehit Ali Sevim'in Eskişehir'de oturan oğlu Eyüphan Sevim'in sünneti için Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) düğün organizasyonu planladı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ise Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne görevli Şehit Ali Sevim'in adının verildiği TOMA'yı, balonlarla ve Türk bayraklarıyla süsledi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden çıkan TOMA ve polis araçları konvoy halinde şehidin eşi Demet ve oğlu Eyüphan Sevim'in oturduğu Vadişehir Mahallesi'ne gitti. Eyüphan Sevim, meşaleler arasında çıktığı evinin önünde ailesi ve arkadaşlarıyla oynadı. Ardından tüm şehitler için dualar okundu.

ESMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Sinlenmez, şehit çocuklarına her zaman kutsal gözüyle baktıklarını söyledi. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ın teşvikleriyle düğünü organize ettiklerini ifade eden Sinlenmez, "Biz Eskişehir'de faaliyet gösteren 250 işadamından oluşan bir derneğiz. Derneğimizde bizim için önemli olan Eskişehir'deki her duruma müdahale edebilmek. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ın telkinleriyle de Eyüphan'ın bugün düğününü beraber yapıyoruz. Şehitlik ve gazilik bizim için çok kutsal, biz bu memlekette üretim yapabiliyorsak, ihracat yapabiliyorsak, bu memlekette evimize ekmek götürebiliyorsak, istihdam sağlayabiliyorsak, şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde. Bu görev bu nedenle bizim için çok kutsaldı. Eskişehir Valimiz Erdinç Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Bütün şehitlerimiz onların evlatları, emanetleri bizim için kutsaldır" dedi.

ANNESİ: SEVİNÇ VE HÜZÜN BİR ARADA

Şehit polis memuru Ali Sevim'in eşi Demet Sevim ise sünnet düğünü organizasyonuyla birçok duyguyu aynı anda yaşadıklarını dile getirdi. Oğlu Eyüphan'ın isteğiyle şehit eşinin adının verildiği TOMA'nın sünnet aracı haline getirildiğini anlatan Demet Sevim, "Eyüphan 9 aylıkken babamız Ali Sevim şehit oldu. Elimden geldiği kadarıyla bu yaşlara kadar Eyüphan'ı getirmeye, büyütmeye çalıştım. Şu an tarif edemeyeceğim duygular yaşıyorum. Sevinç, mutluluk ve hüzün hepsi bir arada. Biz babamızla ve tüm şehitlerimizle gurur duyuyoruz. Oğlum da vatana, millete hayırlı bir evlat olur. Ben Eyüphan'ı elimden geldiğince yetiştirmeye çalıştım. Sünnet düğünü olmasını çok istedi. Bizleri destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendi çocukları gibi bu sünnet düğünü için uğraştı. Ben oğluma 'Ne istersin?' diye sordum, oda bana babasının isminin yazdığı TOMA'yı istedi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü de 'seve seve' cevabını verdi. Emniyet teşkilatının bizde çok büyük önemi var ve Eyüphan da TOMA aracını bu nedenle istedi" diye konuştu.

EYÜPHAN: ÇOK MUTLUYUM

Eyüphan Sevim de çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şu an çok mutluyum, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü sünnet arabam olarak TOMA getirmeyi kabul etti. TOMA ya da polis aracı olacaktı. TOMA olursa da babamın isminin yazılı olduğu TOMA'yı istemiştim. Benim isteğimi kırmalar ve emniyet de TOMA aracı gönderdi. Sünnet düğünüme babamın adının yazılı olduğu TOMA aracıyla gidiyorum."

Evin önündeki karşılamaların ardından Eyüphan Sevim, şehit babasının isminin verildiği TOMA'ya bindi. TOMA ve polis araçlarının da yer aldığı uzun konvoyla Eyüphan, sünnet düğünün yapıldığı salona götürüldü. Eyüphan Sevim ve yakınları, çok sayıda polisin de katıldığı düğünde gönüllerince eğlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı