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Eskişehir'de alkol sonrası tartışmada arkadaşını bıçaklayan şüpheli yakalandı

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Eskişehir'de alkol sonrası tartışmada arkadaşını bıçaklayan şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de birlikte alkol alan iki arkadaş tartıştı; kavgada bir kişi arkadaşını bıçaklayarak kaçtı. Kalbi duran ve yapılan müdahaleyle hayata döndürülen ağır yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de iki arkadaş birlikte alkol aldıktan sonra tartıştı. Çıkan kavgada M.D. (32), S.S.'yi (46) bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan S.S. hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan M.D. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta S.S. ve M.D. bir süre alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada M.D., arkadaşı S.S.'yı bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.S.'nin kalbinin durduğu belirlendi. Kalp masajı yapılarak hayata döndürülen S.S., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan S.S.'nin yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheli M.D. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.D. işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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