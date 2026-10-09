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Amcasını öldürdüğü iddia edilen adli süreçteki çocuk Eskişehir'de tutuklandı

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde amcasını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan adli süreçteki çocuk tutuklandı. Sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcılığınca sorgulanan çocuk, 'kasten öldürme' suçundan hakimlikçe tutuklandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde amcasını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan adli süreçteki çocuk tutuklandı.

İlçeye bağlı kırsal Karadere Mahallesi'nde yaşayan amcası Muhammed A'yı (31) dün öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan adli süreçteki çocuk A.Ç.A. (15), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı cumhuriyet savcılığınca sorgulandı.

A.Ç.A. buradaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Muhammed A, dün yakınlarınca başından silahla vurulmuş halde getirildiği özel bir hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlının, Muhammed A'nın yeğeni adli süreçteki çocuk A.Ç.A. olduğunu belirlemişti.

Kaynak: AA
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