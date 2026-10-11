Eskişehir'de SİBERAY eğitimleriyle 3 okulda 490 öğrenci ve 40 öğretmene ulaşıldı

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY programı kapsamında düzenlediği eğitimlerle 3 okulda toplam 490 öğrenci ve 40 öğretmeni siber suçlara karşı bilgilendirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gençleri bilinçlendirmeye yönelik yürütülen eğitim faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda 06-08 Ekim 2026 tarihleri arasında SİBERAY programı dahilinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 3 farklı okulda görev yapan 40 öğretmen ile eğitim gören 490 öğrenciye ulaşıldı.

Düzenlenen eğitimlerde katılımcılara; nitelikli dolandırıcılık, sanal dünyadaki risk ve tehditler, güvenli internet kullanımı ve sosyal medyanın insan hayatına etkileri konularında detaylı bilgiler aktarılarak siber suçlara karşı farkındalık oluşturuldu. Emniyet yetkilileri, siber suçlara karşı toplumun her kesimini bilinçlendirmek ve güvenli bir gelecek inşa etmek amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı