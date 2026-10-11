Haberler

Eskişehir'de SİBERAY eğitimleriyle 3 okulda 490 öğrenci ve 40 öğretmene ulaşıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de SİBERAY eğitimleriyle 3 okulda 490 öğrenci ve 40 öğretmene ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 06-08 Ekim 2026'da SİBERAY kapsamında 3 okulda 490 öğrenci ve 40 öğretmene eğitim verdi. Eğitimlerde nitelikli dolandırıcılık, güvenli internet, sanal riskler ve sosyal medya etkileri anlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY programı kapsamında düzenlediği eğitimlerle 3 okulda toplam 490 öğrenci ve 40 öğretmeni siber suçlara karşı bilgilendirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gençleri bilinçlendirmeye yönelik yürütülen eğitim faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda 06-08 Ekim 2026 tarihleri arasında SİBERAY programı dahilinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 3 farklı okulda görev yapan 40 öğretmen ile eğitim gören 490 öğrenciye ulaşıldı.

Düzenlenen eğitimlerde katılımcılara; nitelikli dolandırıcılık, sanal dünyadaki risk ve tehditler, güvenli internet kullanımı ve sosyal medyanın insan hayatına etkileri konularında detaylı bilgiler aktarılarak siber suçlara karşı farkındalık oluşturuldu. Emniyet yetkilileri, siber suçlara karşı toplumun her kesimini bilinçlendirmek ve güvenli bir gelecek inşa etmek amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı

Ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar

İstanbul'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TEM'de can pazarı! İki araç bir anda alev topuna döndü

TEM'de dehşete düşüren görüntü!
Manifest’in “TRALALA” şarkısı Spotify Global listesine 46. sıradan girdi

Manifest dünya listesinde ilk 50’ye girdi
Fırında mide bulandıran görüntüler! Vatandaşın sağlığıyla oynamanın bedeli ağır oldu

Denetimde ortaya çıktı, anında mühürlendi
Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Kentte 1400 kişi hastanelere akın etti
Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle

Geri adım atmıyor! Son hamlesi ülkedeki krizi daha da derinleştirecek
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede

Kapılar tek tek çalınmaya başladı! Listede ünlü bir isim de var
Ormanda çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler

Ormanda yürürken çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler