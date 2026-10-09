Eskişehir'de müteahhidin 80 milyon TL dolandırıcılıkla yurt dışına kaçtığı öne sürüldü

Eskişehir'de ev almak isteyen çok sayıda kişiyi yaklaşık 80 milyon TL dolandırdığı iddia edilen bir müteahhittin yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Hem ev hayallerinin suya düştüğünü hem de maddi zarar uğradıklarını belirten mağdurlar, yetkililerden yardım istedi.

Olay, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre bir müteahhit, farklı tarihlerde çok sayıda kişiye daire sattı. Ancak bazı dairelerin birden fazla kişiye satıldığı, bazı dairelerin ise inşaat aşamasında yarım bırakıldığı öne sürüldü. Yaklaşık olarak 80 milyon TL zararlarının olduğunu dile getiren mağdurlar, yurt dışına kaçtığını iddia ettikleri müteahhittin Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'taki bürosunun önünde bir araya geldi. Devam eden adli süreci değerlendiren mağdurlar, konuyla ilgili açıklamada yaparak yetkililere yardım çağrısında bulundu.

"Bu adam bizi çarptı, paramızı aldı, yurt dışına kaçtı"

55 yaşındaki Ali Narinç, "Müteahhitten ev aldım, parasını peşin verdim. Bir daireyi 3-5 kişiye satmış, mağdurlar çok. Şu anda çok mağdurum, benim gibi 7 kişinin daha mağdur olduğunu biliyorum. Daha da mağdur olanlar var. Benim toplam zararım 4 milyon TL. Toplamda 80 milyon TL zararımız var. Bu adam bizi çarptı, paramızı aldı, yurt dışına kaçtı. Beş kardeşler, hepsi de müteahhit. Birisi ifşa olunca diğer kardeşler devreye giriyor. Bunlar milleti dolandırıyorlar. Ortada kaldık. Gelinlerimin altınlarını bozdurdum, bu şekilde daire sahibi olacaktım fakat olmadı. Her gün buraya geliyoruz ama buralar kapalı. Ev hayallerim yarım kaldı. Gelinimle bu esnada küsüştük, konuşmuyoruz. Devletten yardım istiyorum. Bu şahıs, oğlu Ömer'in üstüne paraları aktarıyor. Bunu ben tespit ettim, diğer vatandaşlardan da öğrendim. Şu an bütün paralar onun üstünde" dedi.

"Ona yaklaşık 7 milyona TL'lik iş yaptım, bana 2 daire verdi"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan 52 yaşındaki Ercan Kaya da birçok mağdurun şahsın ofisine gelip tanıştığını ve bu şekilde birbirlerinden haber olduklarını söyledi. Kaya, "1,5 seneden beri bu adamın sıva işlerini yapıyorum. Ona yaklaşık 7 milyona TL'lik iş yaptım, bana 2 daire verdi. Dairenin birinin tapusunu aldım, diğeri daha ortada yok. Benim 7 milyon TL'ye yakın zararım var, mağdurum. Ben çevremdeki insanların parasını da borç alarak ödedim, adam bu şekilde bizi ortada bıraktı. Şahsın 3 inşaatı yarım kalmış durumda. Bana daire verdiği inşaatlar da şu an kalıp şeklinde yarım kalmış, biri de zaten toprakta proje aşamasında, hiç ortada yok. Gittik, şikayette bulunduk, adli süreç devam ediyor. Bunlar 5 kardeş, 2 de oğlu var. Üstelik bir de onları aradığım için benden şikayetçi oldular. İki gündür ben emniyet müdürlüğündeyim, geçtiğimiz gün karakola gittim, akşam saat 11.00'e kadar orada kaldım, ifade verdim" ifadelerini kullandı.

"Mağduruz, hakkımızı arıyoruz"

Mustafa Narinç ise, şunları söyledi:

"Kendisi mahallede bilinen bir esnaf, herkesi dolandırdı. Mağduruz, hakkımızı arıyoruz. Bunlar aile şirketi gibiler. Devletimizden yardım istiyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı