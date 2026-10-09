AK Partili Albayrak, 75 annenin Dede Korkut Parkı'ndan çıkarılmasını tasvip etmedi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, etkinlik yapmak isteyen bebekli 75 annenin Dede Korkut Parkı'ndan çıkarılmasıyla ilgili olarak, "Böyle bir yaklaşımı tasvip etmemiz mümkün değildir" dedi.

Anne Bebek Hareket Kulübü, 2 gün önce Dede Korkut Parkı'nda bir araya gelmişti. Düzenlenen etkinliğe 75 anne ve 75 bebeği aynı anda katılım sağlamıştı. Bebek arabalarıyla yürüyüş ve egzersiz yapmak isteyen anneler, Dede Korkut Parkı yetkilileri tarafından engellenmişti. Onlarca anne, etkinliklerine devam edebilmek için kucaklarındaki bebekler ile ikişerli sıra halinde Kanlıkavak Parkı'na yürüyerek gitmişti. Sosyal medyada gündem olan olay, kamuoyunun tepkisini toplamıştı.

"Böyle bir yaklaşımı tasvip etmemiz mümkün değildir"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Albayrak'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dede Korkut Parkı'nda annelerimizin bebekleriyle birlikte yaşadığı durumu üzüntüyle öğrendim. Böyle bir yaklaşımı tasvip etmemiz mümkün değildir. Parklarımız, annelerimizin ve çocuklarımızın huzurla vakit geçirebildiği, kendilerini güvende ve hoş karşılanmış hissettiği ortak yaşam alanlarıdır. Yaşananların açıklığa kavuşturulması ve benzer bir durumun tekrarlanmaması adına konuyu bizzat takip edeceğim" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı