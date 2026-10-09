Haberler

AK Partili Albayrak, 75 annenin Dede Korkut Parkı'ndan çıkarılmasını tasvip etmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Partili Albayrak, 75 annenin Dede Korkut Parkı'ndan çıkarılmasını tasvip etmedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, bebekli 75 annenin Dede Korkut Parkı'nda engellenerek çıkarılmasına tepki gösterdi. Albayrak, "Böyle bir yaklaşımı tasvip etmemiz mümkün değildir" diyerek konuyu bizzat takip edeceğini açıkladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, etkinlik yapmak isteyen bebekli 75 annenin Dede Korkut Parkı'ndan çıkarılmasıyla ilgili olarak, "Böyle bir yaklaşımı tasvip etmemiz mümkün değildir" dedi.

Anne Bebek Hareket Kulübü, 2 gün önce Dede Korkut Parkı'nda bir araya gelmişti. Düzenlenen etkinliğe 75 anne ve 75 bebeği aynı anda katılım sağlamıştı. Bebek arabalarıyla yürüyüş ve egzersiz yapmak isteyen anneler, Dede Korkut Parkı yetkilileri tarafından engellenmişti. Onlarca anne, etkinliklerine devam edebilmek için kucaklarındaki bebekler ile ikişerli sıra halinde Kanlıkavak Parkı'na yürüyerek gitmişti. Sosyal medyada gündem olan olay, kamuoyunun tepkisini toplamıştı.

"Böyle bir yaklaşımı tasvip etmemiz mümkün değildir"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Albayrak'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dede Korkut Parkı'nda annelerimizin bebekleriyle birlikte yaşadığı durumu üzüntüyle öğrendim. Böyle bir yaklaşımı tasvip etmemiz mümkün değildir. Parklarımız, annelerimizin ve çocuklarımızın huzurla vakit geçirebildiği, kendilerini güvende ve hoş karşılanmış hissettiği ortak yaşam alanlarıdır. Yaşananların açıklığa kavuşturulması ve benzer bir durumun tekrarlanmaması adına konuyu bizzat takip edeceğim" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 103 sitede yayınlandı.
Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı

Otoyol inşaatında heyecan yaratan keşif
Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu

Galatasaray taraftarı bu görüntüden hiç memnun kalmadı

Üsküdar'da 1 yıldır protesto edilen McDonald's şubesi mühürlendi

Dünyaca ünlü markaya mühür! 365 gün süren protesto sonuç verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavga eden akrabalarını ayırmak isteyen polis memuru canından oldu

Kavga eden akrabalarını ayırmak için araya giren polis canından oldu

Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak

Para var huzur var! Milli kalecimizi de alıyor
Şili'de sel felaketi! Sulara kapılan sürücü dehşet anlarını kaydetti

Korku filmi değil gerçek!
Beyoğlu'nda camide 5 bin euro çalındı, 620 dakikalık kayıtla şüpheli tutuklandı

Camideki hırsızlıkta inanılmaz takip! 620 dakika, 24 kamera
Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı

Gece yarısı çevirmeye takıldı, gerçeği öğrenince şoke oldu
Kadıköy'de silah sesleri! 6 el ateş açan şahsı polis ikna etti

Kadıköy'de silah sesleri yükseldi! Polis son anda ikna etti
Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi! 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek

Fon krizinde 214 isim tek tek tespit edildi! Devlet enselerinde