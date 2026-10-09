Eskişehir Alpu'da yaralıların bulunduğu silahlı kavga davası 28 Aralık'a ertelendi

Eskişehir'in Alpu ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan ve çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili davanın görülmesine devam edildi. Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını sunduğu duruşmada taraf avukatları savunma için süre talep ederken; mahkeme heyeti, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alınması talebiyle duruşmayı 28 Aralık'a erteledi.

Alpu ilçesinde aralarında husumet bulunan 3 aile arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan çatışmada her iki taraftan da yaralananlar olurken, taraflar hakkında karşılıklı olarak 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'silahla yaralama' suçlarından dava açıldı. Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savcı mütalaasını açıkladı

Duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını mahkeme heyetine sundu. Mütalaada sanıklar U.K. ve M.K.'nin, E.Ç.'ye yönelik eylemleri nedeniyle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi. Aynı sanıkların F.Ş.'ye yönelik eylemleri yönünden ise beraatleri istendi. Sanık A.K.'nin F.Ş.'ye yönelik eyleminin vasıf değiştirerek 'silahla basit kasten yaralama' suçundan cezalandırılması öngörülürken; U.K., M.K. ve A.K.'nin H.Ç.'ye yönelik eylemleri nedeniyle de yaralama suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Öte yandan mütalaada karşı tarafta yer alan H.Ç., E.Ç. ve F.Ş. hakkında da K. ailesi fertlerine yönelik eylemleri nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından beraat, silahla yaralama suçlarından ise cezalandırma talebinde bulunuldu.

"Evimize baskın yaptılar, kendimi savundum"

Duruşmada savunma yapan eski askeri personel E.Ç., olay sırasında ailesini korumaya çalıştığını belirterek, "Olay tarihinde görevli bir askeri personeldim. Babamın rahatsızlığı sebebiyle ziyarete gelmiştim. Karşı taraf planlayarak gecenin bir vakti oturduğumuz eve baskına geldi ve üzerimize hedef gözetmeksizin ateş açtı. Ben de kendi canımı ve ailemi kurtarmak için önce uyarı amaçlı havaya, ardından yere doğru ateş ettim. Kimseyi öldürme kastım yoktu, meşru müdafaa hükümleri kapsamında beraatimi talep ediyorum" dedi.

"Orada sadece misafirdim, çocuğu korumaya çalıştım"

Sanıklardan F.Ş. ise savunmasında olayla doğrudan bir husumetinin olmadığını ifade ederek, "Ben o köye sadece gezmeye, misafirliğe gitmiştim. Karşı tarafın iddia ettiği gibi kimsenin tetikçiliğini yapmadım. Olay yerine silahlarla gelip ateş açtılar. Ben orada sadece misafirdim, yaşanan olay sırasında çocuğu korumaya çalıştım. Kimseye yönelik bir saldırım olmadı, beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"Müvekkilimin hayati organları alındı"

E.Ç.'nin avukatı ise müvekkilinin meşru müdafaa sınırları içerisinde kaldığını savunarak, "Olayda asıl mağdur müvekkilimdir. Karşı taraf tüfek, bıçak ve baltalarla gelerek müvekkilimi ağır şekilde yaralamıştır. Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle müvekkilimin bağırsaklarının bir bölümü alınmış, hayati tehlike atlatmıştır. Olay anında bayıldığı için herhangi bir aktif eylemde bulunması mümkün değildir. Dosyadaki raporlar ve tanık beyanları da bunu doğrulamaktadır. Beraatini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

K. ailesi sanıkları da savunmalarında olay yerine kavga etmek amacıyla gitmediklerini öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Avukatlar süre talep etti, duruşma ertelendi

Duruşmada söz alan A.K.'nin avukatı Nihat Uludağ ile diğer taraf vekilleri, esasa ilişkin mütalaaya karşı ayrıntılı savunma ve beyanda bulunmak üzere mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarına son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 28 Aralık Pazartesi gününe erteledi. Heyet ayrıca, taraflar arasındaki husumet ve adliye çevresinde yaşanabilecek muhtemel gerginliklerin önüne geçilmesi amacıyla duruşma günü için Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak geniş güvenlik tedbirlerinin alınmasına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı