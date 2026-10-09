Eskişehir'de durdurulan kiralık otomobil çalıntı ihbarlı çıktı, sürücü şoke oldu

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İstanbul'dan kiraladığı otomobille geldiği Eskişehir'de polis ekiplerince durdurulan sürücü, aracın filo şirketi ile kiralama firması arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çalıntı ihbarlı olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

İstanbul'dan D.Y. isimli şahıstan 34 NHU 520 plakalı otomobili kiralayarak Eskişehir'e gelen B.G., kent girişindeki Bursa çevreyolu kontrol noktasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu.

Ekipler tarafından yapılan rutin evrak ve plaka kontrollerinde, otomobil hakkında çalıntı ihbarı bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerinden aracın çalıntı olduğunu öğrenen B.G. duydukları karşısında büyük şok yaşadı. Durumu anlamaya çalışan sürücü, aracı kiraladığı D.Y.'yi arayarak bilgi almaya çalıştı.

Aracı kiralayan firma ile araç filosu sahibi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çalıntı ihbarında bulunulduğu tahmin edilirken, kiralama mağduru olan B.G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Çalıntı ihbarı bulunan otomobil ise çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı