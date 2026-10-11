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Özçelikel çifti Eskişehir'de ilk hat ve tezhip sergisini 59 eserle açtı

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Özçelikel çifti Eskişehir'de ilk hat ve tezhip sergisini 59 eserle açtı
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Eskişehir Odunpazarı'nda Abdülhamit ve Gülümser Özçelikel çifti, ilk kişisel sergileri Sayeban Hat ve Tezhip Atölyesi'ni Atilla Özer Karikatür Evi'nde açtı. 9 Ekim 2026'da açılan sergi 11 Ekim'e kadar gezilebilecek; sergide 59 eser yer alıyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 10 yılı aşkın süredir hat sanatı ile ilgilenen emekli asker Abdülhamit Özçelikel ile eşi Gülümser Özçelikel, ilk kişisel sanat sergileri olan "Sayeban Hat ve Tezhip Atölyesi"ni Atilla Özer Karikatür Evi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

9 Ekim 2026 tarihinde kapılarını açan ve 11 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayan sergide, Özçelikel çiftinin yıllardır süren emeğini yansıtan 59 seçkin eser yer alıyor.

"Çeşitli yazılardan burada bir sergi yaptık"

Hüsn-i hat sanatına 2014 yılında başladığını belirten emekli asker Abdülhamit Özçelikel, "Bugün burada 59 tane eserimiz var. İçinde sülüs, nesih, talik, efendim divani, Kayravan Kufisi, Çin Kufisi örnekleri var. Çeşitli yazılardan burada bir sergi yaptık. Ben 2014 yılı Mayıs ayında burada Hattat Halil Karaca'dan başladım meşk etmeye. O yıldan bu tarafa devam ediyorum. Burada Fetih Suresi'nin 11 ve 16. ayetleri var. Bu benim kendi istifim. Bunun sadece istif aşaması yani kaleme dökme, bu geometriyi oluşturma aşaması 3-4 gün sürdü yaklaşık. Yazması da yaklaşık 1 ay kadar sürdü" dedi.

"En kolay şey boyamaktır"

Tezhip sanatının zorluklarına ve tasarım sürecine değinen Gülümser Özçelikel ise, "Bu işin en zor yanı, ben hep diyorum tezhipte, en kolay şey boyamaktır. Bunu tasarlamak, ayarlamak, mesela yapılan hüsn-i hatlara göre bunu tasarlamak en zorudur. Bu uzun zaman alıyor. Ama onları hazırladıktan sonra, demlendikten sonra eserinizi, tasarımınızı, bu işi boyamak, tezhibi yapmak en kolayı o diye düşünüyorum. Tabii kolay değil, uzun zaman alıyor yapması. Bu şekilde günlerimizi değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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