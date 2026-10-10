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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler personeline danışmanlık tedbiri eğitimi tamamlandı

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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler personeline danışmanlık tedbiri eğitimi tamamlandı
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik danışmanlık tedbiri eğitiminin ikinci grubu tamamlandı. Üç gün süren programın kapanışında İl Müdürü Orhan Bayrak, uzmanlaşmanın önemine dikkat çekti ve katılım belgeleri verildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan meslek elemanlarına yönelik "Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları" hizmet içi eğitim programı tamamlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, personelin mesleki kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenen ikinci grup eğitim programı, üç gün boyunca süren kapsamlı oturumlarla gerçekleştirildi.

Programın kapanışına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ve İl Müdür Yardımcısı Bahadır Sarı, çocuk ve aile odaklı hizmetlerde personelin uzmanlaşmasının önemine dikkat çekti.

Eğitimi başarıyla tamamlayan personele katılım belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA
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