Eskişehir Tepebaşı'nda motosikletli otomobile çarptı, kaskı ağır yara almasını önledi

Eskişehir'de otomobile çarptıktan sonra havaya savrulup başka bir aracın arka tamponuna kafasını çarpan motosikletlinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Işıklar Mahallesi Kırım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AOP 280 plakalı motosiklet, Kurul Sokak'tan caddeye çıkmakta olan 46 BD 291 plakalı otomobile yandan çarptı. Sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, çöp konteynerine çarparak durabildi. Havaya savrulan motosikletli ise, trafikte seyir halinde olan 26 AOU 521 plakalı başka bir aracın arka tamponuna kafasını çarptı. Kaskı sayesinde kazayı ağır bir yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı