Haberler

Eskişehir Tepebaşı'nda motosikletli otomobile çarptı, kaskı ağır yara almasını önledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Tepebaşı'nda motosikletli otomobile çarptı, kaskı ağır yara almasını önledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Tepebaşı'nda motosikletlinin otomobile çarpması sonucu havaya savrulan sürücü, başka bir aracın arka tamponuna kafasını çarptı. Kaskı sayesinde ağır yara almayan motosikletli, ambulansla ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de otomobile çarptıktan sonra havaya savrulup başka bir aracın arka tamponuna kafasını çarpan motosikletlinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Işıklar Mahallesi Kırım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AOP 280 plakalı motosiklet, Kurul Sokak'tan caddeye çıkmakta olan 46 BD 291 plakalı otomobile yandan çarptı. Sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, çöp konteynerine çarparak durabildi. Havaya savrulan motosikletli ise, trafikte seyir halinde olan 26 AOU 521 plakalı başka bir aracın arka tamponuna kafasını çarptı. Kaskı sayesinde kazayı ağır bir yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Navi Pillay'ın Nobel Barış Ödülü sonrası ABD UCM'ye yaptırım kararı aldı

Nobel Barış Ödülünü alamayan Trump çıldırdı: Ortadan kaldıracağız
Kahreden son! Evinin yanışını izlerken fenalaşıp öldü

Kahreden son! Gördüğü manzaraya dayanamayıp öldü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı maçta yok

Galatasaray'a müjde! Barcelona'nın yıldızı İstanbul'a gelemiyor

Uçak indikten sonra korkunç gerçek ortaya çıktı! 28 yaşındaki yolcu ölü bulundu

Yolcu uçağından böyle çıkardılar! Havalimanında şoke eden görüntü
Panama'da gazetecilerin depreme yakalandığı anlar kamerada

Gazeteciler canlı yayını bırakıp böyle kaçtı
Kasımpaşa'nın yenilmezliği sona erdi

Hanedanlığı bitti
Aksaray'da feci kaza! Beton bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti

Daha 24 yaşındaydı! Gişelerde feci kaza
9 gündür yaşam savaşı veriyordu! Öğretmen hayatını kaybetti

Bisikletten düşen öğretmen 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Hakan Safi ile bir araya geliyor

Bir araya geliyorlar! 45 milyon Euro'luk kritik buluşma